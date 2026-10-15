İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

90'LAR KONSEPTLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Sora'nın ilk yaş gününe özel düzenlenen kutlamada 90'lar konsepti tercih edildi. Eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken partide, Helvacıoğlu'nun yakın arkadaşları da bu özel güne eşlik etti. Kutlamanın en çok ilgi gören detaylarından biri ise minik Sora için hazırlanan doğum günü pastası oldu.