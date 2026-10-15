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Giriş Tarihi: 15.10.2026 19:30

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, minik kızı Sora'nın 1'inci yaş gününü kutladı. İrem Helvacıoğlu, kızının doğum gününe özel yaptığı kutlamaya yakın arkadaşlarını da çağırdı. 90'lar partisi yapan ünlü oyuncu, kızının pastasıyla da ilgi çekti. İşte İrem Helvacıoğlu'nun kızı için yaptığı o kutlama!

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ASLİN ERŞEN
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İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Dizilerin sevilen oyuncularından İrem Helvacıoğlu, özel hayatında yaşadığı gelişmelerle bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. 2024 yılının sonbaharında işletmeci Ural Kaspar ile sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturan Helvacıoğlu, kısa süre sonra anne olacağının müjdesini vermişti. Çift, 2025 yılında kızları Sora'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Ancak mutlulukları uzun sürmeyen çiftin evliliğinde bir süredir sorun yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, evliliklerini tek celsede sonlandırırken, güzel oyuncu boşanmanın ardından sosyal medya hesabından Kaspar soyadını kaldırmış ve eski eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafları da silmişti.

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İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

1'İNCİ YAŞ GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan oyuncu, bu kez kızının doğum gününe özel paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

RENKLİ PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'nın 1'inci yaş gününü kutlamak için özel bir organizasyon düzenledi. Ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı kutlama, renkli anlara sahne oldu.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

90'LAR KONSEPTLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Sora'nın ilk yaş gününe özel düzenlenen kutlamada 90'lar konsepti tercih edildi. Eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken partide, Helvacıoğlu'nun yakın arkadaşları da bu özel güne eşlik etti. Kutlamanın en çok ilgi gören detaylarından biri ise minik Sora için hazırlanan doğum günü pastası oldu.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

DUYGUSAL MESAJ

İrem Helvacıoğlu'nun arkadaşlarının da Sora'ya yönelik sevgi dolu dilekleriyle de dikkat çekti. "Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa" mesajı ilgi topladı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Helvacıoğlu, kızı Sora ile geçirdiği keyifli anları zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Özel hayatındaki değişimin ardından yeniden gündeme gelen başarılı oyuncu, son olarak Instagram hesabından kızı Sora ve kedisi ile iç ısıtan bir paylaşıma imza atmıştı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Kızının sevimli hallerini videoya alan Helvacıoğlu, paylaşımıyla iç ısıtmıştı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

"UYUMAK SENİN HAKKIN"

Kedisini uyurken çektiği kareyi yayınlayarak "Bütün gün ilgilendin uyumak senin hakkın" notunu düşen ünlü oyuncu, son paylaşımlarıyla sevenlerinin içini ısıtmıştı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Öte yandan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Harbiye Açıkhava'daki gösteride renkli görüntülere imza atmıştı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Gösteri sırasında sergilenen oryantal şovuna yerinden kalkarak eşlik eden Helvacıoğlu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekmişti.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Güzel oyuncunun müziğin ritmine eşlik ettiği anlar izleyicilerden de büyük ilgi görürken, o anlar geceye damga vuran renkli görüntüler arasında yer almıştı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Geçen aylarda da minik kızı Sora'nın emekleme sürecindeki eğlenceli hallerini takipçilerinin beğenisine sunan Helvacıoğlu, kızının klasik yöntemler yerine kendine has bir ilerleme tarzı geliştirdiğini esprili bir dille aktarmıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun kızı Sora'dan eğlenceli anlar! Emeklemek yerine bakın neyi tercih etti... | Video

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

Kızının yerdeki sevimli duruşunu paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafın üzerine "Emeklemek mi ? Saçmalama bu yöntem çok daha başarılı" notunu ekleyerek takipçilerini güldürmüştü.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!

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