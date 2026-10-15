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İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 19:30
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, minik kızı Sora'nın 1'inci yaş gününü kutladı. İrem Helvacıoğlu, kızının doğum gününe özel yaptığı kutlamaya yakın arkadaşlarını da çağırdı. 90'lar partisi yapan ünlü oyuncu, kızının pastasıyla da ilgi çekti. İşte İrem Helvacıoğlu'nun kızı için yaptığı o kutlama!