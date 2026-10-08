Derin Mermerci’nin 200 yıllık yalısına gemi çarpmıştı! O beddua yorumu gündem oldu

Bu sınırın aşılması halinde platforma, haksız olarak alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Vergi mükellefi olmadan, temsilci atamadan Türkiye'de faaliyet göstermenin saçmalık olduğunu konuşmaya bile gerek yok.

Herkes yasalara uyacak!

Umarım bu düzenleme yasallaşır.

Çünkü ülkemizde otel odası tutmak ya da tatil için ev kiralamak isteyen birçok insan dolandırıldı.

Konaklamada küresel büyük markaların olması hem turizm gelirini artırır hem de insanlar güvenli bir şekilde rezervasyonlarını yapar.

Booking.com üzerinden dolandırıcılık yapanlar da var ama en azından güçlü bir markanın ülkemizde olması dolandırıcılık oranlarını düşürür diye tahmin ediyorum.