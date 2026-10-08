Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına gemi çarpmıştı! O beddua yorumu gündem oldu... | Video

08 Ekim 2026 10:40

Derin Mermerci'nin Kandilli sahilinde bulunan 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na önceki gece Boğaz turu yapan bir gemi çarptı. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Mermerci, "Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor. Dava açacağım, benim çocuklarım bu evde... Korkunç bir travma yaşadılar." diyordu.