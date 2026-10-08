Video Magazin Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına gemi çarpmıştı! O beddua yorumu gündem oldu... | Video
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına gemi çarpmıştı! O beddua yorumu gündem oldu... | Video

Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına gemi çarpmıştı! O beddua yorumu gündem oldu... | Video

08 Ekim 2026 10:40

Derin Mermerci'nin Kandilli sahilinde bulunan 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na önceki gece Boğaz turu yapan bir gemi çarptı. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Mermerci, "Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor. Dava açacağım, benim çocuklarım bu evde... Korkunç bir travma yaşadılar." diyordu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nazan Öncel, telefon temizliği yaptığı anları paylaştı: İnceldiği yerden kopsun! | Video 00:10
Nazan Öncel, telefon temizliği yaptığı anları paylaştı: "İnceldiği yerden kopsun!" | Video 08.10.2026 | 11:21
A.B.İ.’nin ’Altın Yenge’si Toprak Sağlam tam 32 kilo verdi! Bakın sırrı neymiş | Video 00:21
A.B.İ.'nin 'Altın Yenge'si Toprak Sağlam tam 32 kilo verdi! Bakın sırrı neymiş | Video 08.10.2026 | 10:38
Derin Mermerci’nin 200 yıllık yalısına gemi çarpmıştı! O beddua yorumu gündem oldu... | Video 00:34
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına gemi çarpmıştı! O beddua yorumu gündem oldu... | Video 08.10.2026 | 10:40
Ekin Türkmen’den sosyal medya çıkışı! Ünlü oyuncu açık açık söyledi: Tuhaf buluyorum | Video 00:20
Ekin Türkmen’den sosyal medya çıkışı! Ünlü oyuncu açık açık söyledi: “Tuhaf buluyorum” | Video 08.10.2026 | 10:24
O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı... Adli Tıp’tan sonuç geldi | Video 00:28
O hemşire ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak! Mezarı otopsi için açılmıştı... Adli Tıp'tan sonuç geldi | Video 08.10.2026 | 09:52
Kıvanç Tatlıtuğ aldığı sosyal medya kararına açıklık getirdi: Canım sıkıldığı için kapattım! 01:09
Kıvanç Tatlıtuğ aldığı sosyal medya kararına açıklık getirdi: Canım sıkıldığı için kapattım! 07.10.2026 | 21:25
Demet Şener Nişantaşı’nda turistlerin ilgisiyle karşı karşıya kaldı: Bu kim! 00:36
Demet Şener Nişantaşı’nda turistlerin ilgisiyle karşı karşıya kaldı: Bu kim! 07.10.2026 | 20:23
Yeşilçam’ın ustası son yolculuğuna uğurlandı! ‘Altın Çocuk’ Göksel Arsoy’a veda… | Video 00:20
Yeşilçam’ın ustası son yolculuğuna uğurlandı! ‘Altın Çocuk’ Göksel Arsoy’a veda… | Video 07.10.2026 | 14:38
Kardeş acısıyla İstanbul’u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu | Video 00:20
Kardeş acısıyla İstanbul'u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: "Bir parçam yok oldu" | Video 07.10.2026 | 10:17
Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante’nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı! | Video 00:22
Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante'nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı! | Video 07.10.2026 | 09:56
Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası’nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı! | Video 00:25
Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası'nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı! | Video 07.10.2026 | 09:29
Ebru Şahin’den etkinlik öncesi hazırlık! O anlarını paylaştı, güzelliğiyle yine dikkat çekti... | Video 00:13
Ebru Şahin’den etkinlik öncesi hazırlık! O anlarını paylaştı, güzelliğiyle yine dikkat çekti... | Video 07.10.2026 | 09:21
Derin Mermerci’nin yalısına vapur çarptı! Korkunç anları sosyal medya hesabında paylaştı | Video 00:25
Derin Mermerci'nin yalısına vapur çarptı! Korkunç anları sosyal medya hesabında paylaştı | Video 07.10.2026 | 09:06
Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı ‘hoş geldin’ partisi düzenledi! 00:16
Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı ‘hoş geldin’ partisi düzenledi! 06.10.2026 | 23:09
Uluslararası sahnede İngilizce şov: A.B.İ.’nin yıldızı Sinan Tuzcu performansıyla hayran bıraktı! | Video 00:32
Uluslararası sahnede İngilizce şov: A.B.İ.’nin yıldızı Sinan Tuzcu performansıyla hayran bıraktı! | Video 06.10.2026 | 15:40
Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu! | Video 00:06
Afrodit sevgilisini yere göğe sığdıramadı! Banu Alkan’dan Hollanda yollarında aşk şovu! | Video 06.10.2026 | 15:16
2000’li yıllara geri döndü! Petek Dinçöz’den eskileri aratmayan hamle: Saçlarını görenler Aynı o günler dedi... | Video 00:25
2000'li yıllara geri döndü! Petek Dinçöz’den eskileri aratmayan hamle: Saçlarını görenler "Aynı o günler" dedi... | Video 06.10.2026 | 12:32
Mesut Özil 10 numara gözdesini satıyor! Fiyatı 2 milyon 750 bin lira | Video 00:16
Mesut Özil 10 numara gözdesini satıyor! Fiyatı 2 milyon 750 bin lira | Video 06.10.2026 | 11:53
Trafik kurallarını hiçe sayınca ceza yağdı! Rapçi Blok 3’e 4 ay hapis cezası! | Video 00:20
Trafik kurallarını hiçe sayınca ceza yağdı! Rapçi Blok 3'e 4 ay hapis cezası! | Video 06.10.2026 | 11:20
Arka Sıradakiler’in Özge’sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç’ın yeni hali olay oldu! Ayrılık yaradı | Video 00:25
Arka Sıradakiler'in Özge'sinden radikal değişiklik! Sevda Dalgıç'ın yeni hali olay oldu! "Ayrılık yaradı" | Video 06.10.2026 | 10:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA