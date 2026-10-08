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25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut'tan doğum günü sürprizi!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 09:17
25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut'tan doğum günü sürprizi!
Ufuk Beydemir ile yollarını ayırdıktan sonra fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir sayfa açan İpek Filiz Yazıcı 25 yaşına bastı. Sevgilisinin spor salonunda yaptığı jestle mumları üfleyen güzel oyuncunun romantik kutlama karesi sosyal medyaya damga vurdu.