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Haberler Galeri Magazin 25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut'tan doğum günü sürprizi!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 09:17

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut'tan doğum günü sürprizi!  

Ufuk Beydemir ile yollarını ayırdıktan sonra fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir sayfa açan İpek Filiz Yazıcı 25 yaşına bastı. Sevgilisinin spor salonunda yaptığı jestle mumları üfleyen güzel oyuncunun romantik kutlama karesi sosyal medyaya damga vurdu.

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25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

'Aşk 101' dizisindeki 'Işık' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, hem kariyeri hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

2022 yılında İtalya'da görkemli bir törenle nikah masasına oturduğu şarkıcı Ufuk Beydemir ile evliliğini Ekim 2025'te tek celsede sonlandıran güzel oyuncu, ayrılığın ardından özel hayatıyla adından sıkça söz ettirdi.

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25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

Boşanma sonrası fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile görüntülenen ve iddialar karşısında önce "Benim arkadaşım, bir ilişkim yok" açıklamasını yapan Yazıcı, kısa süre sonra birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak beraberliğini belgelemişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

Sessiz sedasız başlayan mutlu ilişkileri tüm hızıyla devam eden çiftten romantik bir hamle daha geldi.

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

İhsan Taha Torğut, 25 yaşına giren sevgilisi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

Sevgilisinin spor salonunda doğum günü pastası üflediği anları takipçileriyle paylaşan Torğut, kareye "İyi ki doğdun bir tanem" notunu düşerek romantik jestini gözler önüne serdi.

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

Kendi yaş grubunun en popüler isimleri arasında yer alan ve genç yaşında elde ettiği başarılarla dikkat çeken yetenekli oyuncunun memleketi ise merak konusu oldu.

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

İstanbul doğumlu olan güzel oyuncunun aslen Trabzonlu olduğu ortaya çıktı.

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

OLGUN TOKER

Mersin

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

BURAY

Kıbrıs

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

Hande Baladın

KÜTAHYA

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

SİNEM KOBAL
İstanbul

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

HANDE ERÇEL

Bandırma

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

25’ine aşkıyla girdi! İpek Filiz Yazıcı’ya sevgilisi İhsan Taha Torğut’tan doğum günü sürprizi!
SERENAY SARIKAYA
Ankara
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