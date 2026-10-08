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Giriş Tarihi: 08.10.2026 20:06

Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, yaşadığı apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Atilla Taş'ın arkadaşı Ozan Orhon, bugün yaptığı paylaşımla son durumu açıkladı. Ozan Orhon, Atilla Taş'ın üzüntüden telefonda konuşamadığını dile getirdi.

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Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

Mersin'deki olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

14'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

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Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

Taş ailesini yasa boğan olayın ardından Atilla Taş'ın yakın arkadaşlarından Ozan Orhon, sanatçının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

"TELEFONDA KONUŞAMADI"

Ozan Orhon, Atilla Taş'ı telefonla aradığını ve arkadaşının yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle konuşmakta zorlandığını ifade etti.

Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

BÜYÜK ACI YAŞIYOR

Orhon, görüşme sırasında Atilla Taş'ın konuşamadığını belirterek yaşadığı acının boyutunu gözler önüne serdi.

Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

YAKINLARININ DESTEĞİYLE AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR

Kızının ölümüyle sarsılan Atilla Taş'ın, bu zor günlerde ailesi ve yakınlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştığı belirtildi.

Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

Telefonla Atilla Taş'ı aradı! Ozan Orhon son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!

#ERDEMLİ

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