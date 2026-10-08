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Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 20:06
Telefonla Atilla Taş’ı aradı! Ozan Orhon şarkıcının son durumunu açıkladı: Atilla konuşamıyor!
Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, yaşadığı apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Atilla Taş'ın arkadaşı Ozan Orhon, bugün yaptığı paylaşımla son durumu açıkladı. Ozan Orhon, Atilla Taş'ın üzüntüden telefonda konuşamadığını dile getirdi.