Yapay zekayı en çok kullanan 20 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel çapta yapılan son araştırmalar, yapay zekayı en çok ve en verimli kullanan ilk 20 ülkeyi gözler önüne serdi. Listede geleneksel teknoloji devlerinin yanı sıra şaşırtıcı çıkışlar yapan ülkeler de dikkat çekiyor. Peki, listenin zirvesinde kim var ve Türkiye bu küresel yarışın neresinde?