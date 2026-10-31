Yapay zekayı en çok kullanan 20 ülke belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel çapta yapılan son araştırmalar, yapay zekayı en çok ve en verimli kullanan ilk 20 ülkeyi gözler önüne serdi. Listede geleneksel teknoloji devlerinin yanı sıra şaşırtıcı çıkışlar yapan ülkeler de dikkat çekiyor. Peki, listenin zirvesinde kim var ve Türkiye bu küresel yarışın neresinde? Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaret sayıları kıyaslandı; zirvedeki devlerle Türkiye'nin yeri netleşti. Paylaşılan son kullanım verileri, dünyanın dört bir yanındaki merakın boyutunu gözler önüne seriyor. Zirvedeki ülkeler tek başına milyarlarca ziyaret üretirken, Türkiye de yapay zekayı en yoğun kullanan ilk 20 ülke arasındaki yerini koruyor. İşte dünya genelinde yapay zeka sitelerini en çok ziyaret eden ülkeler ve dikkat çeken kullanım oranları: Binlerce Araca İlişkin İstatistikler İncelendi 9.500'den fazla yapay zeka aracının trafik istatistiklerini derleyen AITools.xyz verilerine göre, yapay zekâ araçları, 2025 yılında bir önceki yıla göre %46 artışla 125,7 milyar ziyaret aldı. En güncel veriler ise 2026 Haziran ayına dayanıyor. NOT: *1. Sütun: Seçilen ayda bu ülkeden gelen toplam ziyaret sayısı *2. Sütun: Küresel yapay zeka araçlarına yapılan ziyaretlerin bu ülkeden gelen yüzdesi. Buna göre güncel trafik ve ziyaret sayısı şu şekilde: 1. Amerika - 2,56 milyar - %21,40 2. Hindistan - 1,03 milyar - %8,63 3. Brezilya - 720,25 milyon - %6,01 4. Almanya - 458,97 milyon - %3,83 5. Japonya - 426,66 milyon - %3,56 6. Birleşik Krallık - 390,22 milyon - %3,26 7. Fransa - 336,95 milyon - %2,81 8. Endonezya - 314,34 milyon - %2,62 9. Bangladeş - 310,72 milyon - %2,59 10. Kanada - 295,98 milyon - %2,47 11. Meksika - 262,19 milyon - %2,19 12. İtalya - 261,96 milyon - %2,19 13. İspanya - 253,35 milyon - %2,12 14. Filipinler - 243,82 milyon - %2,04 15. Çin - 231,90 milyon - %1,94 16. Avustralya - 229,51 milyon - %1,92 17. Güney Kore - 209,15 milyon - %1,75 18. Rusya - 207,00 milyon - %1,73 19. Türkiye - 206,21 milyon - %1,72 20. Polonya - 175,29 milyon - %1,46