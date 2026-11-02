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Giriş Tarihi: 02.11.2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 16:37

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, merakla beklenen 2026 "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesini açıkladı. Her gün severek tükettiğimiz ve sokak kültürümüzün vazgeçilmezi olan 3 ikonik Türk lezzeti, küresel rakiplerini sollayarak listeye adeta damga vurdu. İşte dünyayı peşinden sürükleyen o muhteşem tatlar...

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Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

Milyonlarca lezzet tutkununun ve gastronomi otoritelerinin oylarıyla şekillenen TasteAtlas 2026 "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesi nihayet yayınlandı! Dünya mutfaklarının en iddialı tatlarının kıyasıya yarıştığı bu küresel arenada, Türkiye'nin sokak lezzetlerindeki tartışmasız hakimiyeti bir kez daha tescillendi.

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

Köşe başlarında kokusuyla iştahımızı kabartan, yedikçe yedirten 3 efsanevi lezzetimiz, dünyanın en popüler sokak yemeklerini açık ara geride bırakarak zirveyi zorladı. Peki, gastronomi dünyasında fırtınalar estiren ve tüm dünyada göğsümüzü kabartan o 3 ikonik sokak yemeğimiz hangileri? İşte listenin yıldızı olan o Türk lezzetleri...

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Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

96 -Taiwanese Popcorn Chicken

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

95 - Choripán

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

94 -Tikka

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

93 - Pad Thai

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

92 - Pho

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

91 - Trapizzino

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

90 - Kreatopita

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

89 - Hawawshi

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

88 - Kokoretsi

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

87 - Enfrijolada

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

86 - Maxwell Street Polish

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

85 - Gua bao

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

84 - Kai yang

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

83 - Gordita

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

82 - Dosa

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

81 - Sate

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

80 - Arancini al ragu

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

79 - Tacos Arabes

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

78 - Burek sa sirom

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

77 - Gorengan

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

76 - Nasi uduk

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

75 - Char kway teow

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

74 - Arrosticini

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