Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!

Milyonlarca lezzet tutkununun ve gastronomi otoritelerinin oylarıyla şekillenen TasteAtlas 2026 "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesi nihayet yayınlandı! Dünya mutfaklarının en iddialı tatlarının kıyasıya yarıştığı bu küresel arenada, Türkiye'nin sokak lezzetlerindeki tartışmasız hakimiyeti bir kez daha tescillendi.