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Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!
Giriş Tarihi: 02.11.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 16:37
Dünyanın en iyi sokak lezzetleri belli oldu: TasteAtlas 2026 listesini sallayan 3 efsane Türk yemeği!
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, merakla beklenen 2026 "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesini açıkladı. Her gün severek tükettiğimiz ve sokak kültürümüzün vazgeçilmezi olan 3 ikonik Türk lezzeti, küresel rakiplerini sollayarak listeye adeta damga vurdu. İşte dünyayı peşinden sürükleyen o muhteşem tatlar...