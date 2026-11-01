Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! (İşte TÜİK 81 İl Sıralaması)

Türkiye'nin en zengin şehirleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarıyla netlik kazandı. Ülke genelindeki ekonomik refahın ve gelir dağılımının en net göstergesi olan bu dev rapor, 81 ilin ekonomik güç dengesini gözler önüne seriyor.