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Giriş Tarihi: 01.11.2026 13:29

Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! (İşte TÜİK 81 İl Sıralaması)

TÜİK'in son açıkladığı kişi başına düşen milli gelir verileriyle Türkiye'nin ekonomik güç haritası yeniden şekillendi. Dev metropollerin zirve yarışına sahne olan listede bazı şehirlerin şaşırtıcı yükselişi dikkat çekiyor. Peki, sizin yaşadığınız il ne kadar zengin ve kaçıncı sırada? İşte ezber bozan o liste...

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Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

Türkiye'nin en zengin şehirleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarıyla netlik kazandı. Ülke genelindeki ekonomik refahın ve gelir dağılımının en net göstergesi olan bu dev rapor, 81 ilin ekonomik güç dengesini gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

Listede büyükşehirlerin kıyasıya zirve mücadelesi sürerken, beklenmedik illerin yakaladığı ivme refah sıralamasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Yaşadığınız şehrin ekonomik hacmini ve Türkiye ekonomisindeki yerini merak ediyorsanız, işte sürprizlerle dolu 81 il ekonomi ve refah sıralaması tam listesi.

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Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

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Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

80-AĞRI

194.660

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

79-VAN

203.049

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

78-MUŞ

230.300

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

77-BİTLİS

231.869

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

76-BATMAN

236.422

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

75-DİYARBAKIR

245.024

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

74-MARDİN

247.416

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

73-KİLİS

253.567

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

72-SİİRT

261.810

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

71-TOKAT

264.527

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

70-IĞDIR

264.690

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

69-BİNGÖL

276.713

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

68-GÜMÜŞHANE

287.458

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

67-ORDU

293.783

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

66-KARS

302.089

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

65-YOZGAT

303.087

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

64-HAKKARİ

304.752

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

63-ŞIRNAK

306.150

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

62-GİRESUN

307.828

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

61-OSMANİYE

316.158

Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! İşte TÜİK 81 İl Sıralaması

60-GAZİANTEP

318.204

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