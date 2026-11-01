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Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! (İşte TÜİK 81 İl Sıralaması)
Giriş Tarihi: 01.11.2026 13:29
Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirvede Büyük Sürpriz! (İşte TÜİK 81 İl Sıralaması)
TÜİK'in son açıkladığı kişi başına düşen milli gelir verileriyle Türkiye'nin ekonomik güç haritası yeniden şekillendi. Dev metropollerin zirve yarışına sahne olan listede bazı şehirlerin şaşırtıcı yükselişi dikkat çekiyor. Peki, sizin yaşadığınız il ne kadar zengin ve kaçıncı sırada? İşte ezber bozan o liste...