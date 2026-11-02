Son Dakika | Akdeniz’de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı

AKDENİZ'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Akdeniz'de kaydedilen sarsıntı saat 19:49:15 TSİ itibarıyla gerçekleşti. Yapılan teknik analizlerde depremin büyüklüğü moment büyüklük ölçeğine göre 5.1 (Mw) olarak ölçüldü.