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Giriş Tarihi: 02.11.2026 20:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 20:08

Son Dakika | Akdeniz'de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, AFAD tarafından açıklandı. Son dakika verilerine göre yerin 9.07 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde ikamet edenlerin gündeminde. İşte, depreme dair detaylar.

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Son Dakika | Akdeniz’de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz merkez üssünde akşam saatlerinde şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Datça kıyılarına yaklaşık 253 kilometre mesafede yaşanan sarsıntının ardından sismik grafik inceleniyor.

Son Dakika | Akdeniz’de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı

AKDENİZ'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Akdeniz'de kaydedilen sarsıntı saat 19:49:15 TSİ itibarıyla gerçekleşti. Yapılan teknik analizlerde depremin büyüklüğü moment büyüklük ölçeğine göre 5.1 (Mw) olarak ölçüldü.

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Son Dakika | Akdeniz’de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı

Büyüklük:5.1 (Mw)

Yer:Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)

Tarih:2026-11-02

Saat:19:49:15 TSİ

Enlem:34.53233 N

Boylam:26.553 E

Derinlik:9.07 km

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika | Akdeniz’de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Yaşananan sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden yansıyan bilgilerle öğrenmek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

Son Depremler Listesi 2026 için tıklayınız

Son Dakika | Akdeniz’de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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