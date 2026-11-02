Haberler
Galeri
Yaşam
Son Dakika | Akdeniz'de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı
Giriş Tarihi: 02.11.2026 20:05
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 20:08
Son Dakika | Akdeniz'de deprem! AFAD: Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde sarsıntı
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, AFAD tarafından açıklandı. Son dakika verilerine göre yerin 9.07 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde ikamet edenlerin gündeminde. İşte, depreme dair detaylar.