Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Sonbahar ve kış aylarında bastıran yağmurlar, sürücüler için trafikte zorlu anlar yaşatabiliyor. Özellikle yan aynalarda biriken yoğun su damlacıkları, otoyolda şerit değiştirirken veya şehir içinde dönüş yaparken arkayı net görmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Aynaları düzenli olarak bir bezle silmek bir çözüm gibi görünse de, yağan ilk yağmurla birlikte camlar yeniden kapanıyor.