Haberler
Galeri
Yaşam
Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik
Giriş Tarihi: 01.11.2026 22:40
Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik
Yağmurlu havalarda otomobilin yan aynalarında biriken su damlacıkları, arka görüş açısını bozarak sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Pahalı su kaydırıcı spreyler veya özel folyolar kullanmak yerine mutfağınızdaki yarım bir patatesle bu can sıkıcı sorunu saniyeler içinde çözebileceğinizi biliyor muydunuz?