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Giriş Tarihi: 01.11.2026 22:40

Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Yağmurlu havalarda otomobilin yan aynalarında biriken su damlacıkları, arka görüş açısını bozarak sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Pahalı su kaydırıcı spreyler veya özel folyolar kullanmak yerine mutfağınızdaki yarım bir patatesle bu can sıkıcı sorunu saniyeler içinde çözebileceğinizi biliyor muydunuz?

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HİLAL AYTAÇ
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Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Sonbahar ve kış aylarında bastıran yağmurlar, sürücüler için trafikte zorlu anlar yaşatabiliyor. Özellikle yan aynalarda biriken yoğun su damlacıkları, otoyolda şerit değiştirirken veya şehir içinde dönüş yaparken arkayı net görmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Aynaları düzenli olarak bir bezle silmek bir çözüm gibi görünse de, yağan ilk yağmurla birlikte camlar yeniden kapanıyor.

Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Ancak otomobil bakım uzmanları, pahalı temizlik malzemelerine veya kimyasal su kaydırıcılara para dökmeden bu sorunu çözmenin son derece doğal, masrafsız ve pratik bir yolu olduğunu belirtiyor: Yarım bir patates!

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Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Patatesin yapısında bolca bulunan nişasta, aynaya sürüldüğünde camın üzerinde görünmez bir koruyucu tabaka oluşturuyor ve yağmur sularının tutunmadan akıp gitmesini sağlıyor.

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Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

ADIM ADIM PATATES TAKTİĞİ

Aynalarınızı tamamen su itici (kaydırıcı) hale getirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit:

Önce Temizlik ve Kurulama: Taktiğin işe yaraması için ayna yüzeyinin temiz ve kuru olması şarttır. İşleme başlamadan önce aynayı duru suyla yıkayıp mikrofiber veya emici bir bezle tamamen kurulayın.

Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Patatesi Uygulayın: Taze kesilmiş yarım bir patatesi alın ve sulu iç kısmını aynanın tüm yüzeyine dairesel hareketlerle iyice sürtün.

Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Kurumasını Bekleyin: Uygulamanın hemen ardından ayna yüzeyinde hafif puslu, beyazımsı bir tabaka görebilirsiniz. Endişelenmeyin; ayna kurudukça bu puslu tabaka tamamen şeffaflaşıp kaybolacaktır.

Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Su İtici Kalkan Hazır: Artık aynanız su tutmayan bir yapıya sahip. Yağan yağmur damlaları, nişasta bariyeri sayesinde camda birikmeden hızla aşağı kayacaktır.

Arabaya binerken yanınıza patates alın! Yağmurlu havalarda hayat kurtaran taktik

Nişastanın sağladığı bu koruyucu etkinin süresi, hava şartlarının ne kadar çetin olduğuna bağlı olarak değişebilir. Etkinin zayıfladığını fark ettiğinizde aynı işlemi kolayca tekrarlayabilirsiniz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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