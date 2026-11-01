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Haberler Galeri Yaşam Yeni iller kapıda mı? '100 il, 1000 ilçe projesi' duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste
Giriş Tarihi: 01.11.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 15:08

Yeni iller kapıda mı? '100 il, 1000 ilçe projesi' duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

Milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran tarihi müjde geldi! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin duyurduğu "100 İl, 1000 İlçe" projesiyle Türkiye haritası 2026'da yeniden çiziliyor. Nüfusu ve ekonomik gücüyle sınırları zorlayan 19 ilçe il statüsüne, 78 belde ise ilçe statüsüne kavuşacak. Peki, plakaları değiştirecek bu dev listede 82. il olmaya en yakın yerler neresi? Yaşadığınız ilçe bu şanslı listede var mı?

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Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

Türkiye'nin idari yapısında ezberleri bozacak tarihi bir dönemece giriliyor. 2026 yılı itibarıyla milyonların en çok araştırdığı "Hangi ilçeler il olacak?" sorusu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı "100 İl, 1000 İlçe" projesiyle nihayet netlik kazanıyor.

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

Nüfus yoğunluğu, şehirleşme hızı, ekonomik kapasitesi ve merkeze uzaklığı gibi zorlu kriterleri aşarak kendi kabına sığmayan mega ilçeler, kendi plakalarına kavuşmak için gün sayıyor.

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Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

Akdeniz'in turizm cennetlerinden Karadeniz'in sanayi merkezlerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan ve TBMM onayıyla haritayı baştan şekillendirecek olan o yeni il adaylarının çarpıcı detayları ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

İşte il olmaya hazırlanan o dev ilçeler ve aranan şartlar ve il olma potansiyeli taşıyan 81 ili kapsayan ilçelerin tam listesi...

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

1. ANTALYA - ALANYA: 371.547 nüfus

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

2. MERSİN - TARSUS: 358.510 nüfus

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

3. TEKİRDAĞ - ÇORLU: 306.939

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

4. BURSA - İNEGÖL: 306.004

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

5. ŞANLIURFA - SİVEREK: 277.399

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

6. ANTALYA - MANAVGAT: 266.480

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

7. HATAY - İSKENDERUN: 228.149

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

8. MUĞLA - FETHİYE: 187.332

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

9. BALIKESİR - ERDEMİT: 176.261

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

10. ZONGULDAK - KARADENİZ EREĞLİ: 173.000

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

11. VAN - ERCİŞ: 170.209

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

12. BALIKESİR - BANDIRMA: 169.476

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

13. ŞIRNAK - CİZRE: 166.290

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

14. AYDIN - NAZİLLİ: 162.156

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

15. KONYA - EREĞLİ: 158.010

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

16: KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ: 157.136

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

17. DİYARBAKIR - ERGANİ: 141.098

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

18: ADIYAMAN - KAHTA: 136.769

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

19. ORDU - ÜNYE: 135.914

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

İŞTE 81 İLDE İL OLMA POTANİSYELİ TAŞIYAN İLÇELERİN KALANI...

Yeni iller kapıda mı? ’100 il, 1000 ilçe projesi’ duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste

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