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Yeni iller kapıda mı? '100 il, 1000 ilçe projesi' duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste
Giriş Tarihi: 01.11.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 15:08
Yeni iller kapıda mı? '100 il, 1000 ilçe projesi' duyuruldu! Gözler il olmayı bekleyen o ilçelerde: İşte tam liste
Milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran tarihi müjde geldi! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin duyurduğu "100 İl, 1000 İlçe" projesiyle Türkiye haritası 2026'da yeniden çiziliyor. Nüfusu ve ekonomik gücüyle sınırları zorlayan 19 ilçe il statüsüne, 78 belde ise ilçe statüsüne kavuşacak. Peki, plakaları değiştirecek bu dev listede 82. il olmaya en yakın yerler neresi? Yaşadığınız ilçe bu şanslı listede var mı?