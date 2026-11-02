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Giriş Tarihi: 02.11.2026 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 17:14

Meteoroloji'den 8 ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

Türkiye genelinde ılıman havalar yerini şiddetli fırtına ve sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; aralarında Muğla, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 8 il için sel, dolu ve kıyılarda hortum alarmı verdi. Bodrum'da sağanak şimdiden sele dönüşürken, hafta sonu doğu bölgelerine yılın ilk karı düşecek.

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Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!
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Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

Havaların ne zaman soğuyacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) beklenen kritik uyarı geldi. Sıcak ve güneşli günler; yerini ani sel, yıldırım, dolu ve kıyı kesimlerde hortum riskine bırakıyor.

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Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

Batı bölgeleri için alarm seviyesini yükselten Meteoroloji, şiddetli yağış beklenen Muğla'ya 'turuncu', Kıyı Ege ve Batı Akdeniz şeridindeki 7 ile ise 'sarı' kod uyarısında bulundu. Muğla Bodrum'da sokaklar göle dönüp araçlar denize sürüklenirken, uzmanlar hafta içi şemsiyesiz sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

Türkiye genelinde ılıman havalar yerini şiddetli sonbahar koşullarına bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) batı bölgeleri için alarm seviyesini yükseltti. Beklenen şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı 8 il için kritik uyarı yayımlandı.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

UYARI VERİLEN İLLER VE KOD DAĞILIMI

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar sebebiyle vatandaşların teyakkuzda olması istendi.

Turuncu Kod: Muğla (Çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentisi)

Sarı Kod: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir ve Manisa

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

MUĞLA TEYAKKUZDA: BODRUM'DA SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ

Turuncu kodla uyarılan Muğla'da sağanak yağış etkisini sert bir şekilde göstermeye başladı. Bodrum ilçesinde metrekareye 46 kilogram yağış düşerken; Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı gibi noktalarda cadde ve sokaklar göle döndü. 9 mahallede 17'si ev olmak üzere 20 noktada su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

Mazı Mahallesi'nde Hurma Deresi'nin taşması sonucu bir otomobil denize sürüklenirken, Yalıkavak'ta istinat duvarı çöktü. Muğla Büyükşehir Belediyesi; sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan risklerine karşı tüm birimleriyle sahada temizlik ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

HAFTA İÇİ ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN, DOĞU'YA KAR GELİYOR

Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yağışlı sistem adım adım tüm Türkiye'yi saracak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de aralıklı sağanak, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

Hafta sonuna doğru batı bölgelerinde güneş yüzünü yavaş yavaş gösterirken, yağışlı sistem doğuya kayacak. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıkların ciddi şekilde düşmesiyle Kars ve Ardahan uçlarında sezonun ilk kar yağışı haritalardaki yerini alacak.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

MGM HARİTAYI PAYLAŞTI!

SALI ( 3 KASIM )

Sabah saatlerindeki sisin öğleye doğru dağılmasıyla birlikte yağışlı sistem iç kesimlere doğru sokulacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde aralıklı sağanak yağış geçişleri görülürken, özellikle Güney ve Güneybatı sahillerinde gök gürültülü sağanaklar gün boyu yüzünü gösterecek.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

ÇARŞAMBA ( 4 KASIM )

Yağışlı hava dalgası etki alanını maksimum seviyeye çıkararak neredeyse tüm Türkiye'yi bulutlarla kaplıyor. Doğu Anadolu'nun en doğu uçları hariç, yurdun dört bir yanında yağmurlu ve kapalı bir gün yaşanacak; batı bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar yer yer devam edecek.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL?

AKŞAM (18:00 - 24:00):

Akşam saatlerinde yurdun batı kesimlerinde hava adeta patlıyor. Haritalara göre Marmara, Ege ve Akdeniz'in batı şeridinde "Kuvvetli Yağış" uyarısıyla birlikte gök gürültülü sağanaklar etkili olurken, yurdun doğu yarısında çok bulutlu ve sakin bir sonbahar akşamı yaşanacak.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

GECE (00:00 - 06:00): Gece yarısından sabaha kadar olan periyotta Ege kıyıları (İzmir, Aydın, Muğla) ile Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış ve şimşek aktiviteleri hız kesmeden devam edecek. Aynı saat diliminde İç Anadolu'nun tamamı, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında ise görüş mesafesini ciddi oranda düşürecek yoğun sis ve pus etkisini gösterecek.

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

BUGÜN İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddeti olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 8 ile ’turuncu’ ve ’sarı’ kodlu acil uyarı! Evden çıkmadan dikkat: Sel, hortum ve kar kapıda!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #TÜRKİYE #HAVA DURUMU

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