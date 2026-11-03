Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

Bu anlamda öncelikli sorumluluk ailelere düşerken, ailelerin e-Devlet şifrelerini özellikle 15 yaş altı çocuklarından gizlemesi gerekecek. Buna rağmen çocuk anne veya babasının şifresini öğrenerek eğer hesap açarsa burada da yapay zeka devrede olacak.