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Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın
Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:56
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:57
Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın
15 yaşını doldurmamış olan Alfa Kuşağı'na sosyal medyayı yasaklayan düzenlemenin denetimi için yapay zekadan da yararlanılacak. Henüz konuşmayı bile öğrenmeden ekranlar ve yapay zekayla tanıştıkları için teknolojiye olan yatkınlıkları anne ve babalarından çok daha ileride olan Alfa Kuşağı'na karşı aileler ve yapay zeka devrede olacak.