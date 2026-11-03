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Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:57

Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

15 yaşını doldurmamış olan Alfa Kuşağı'na sosyal medyayı yasaklayan düzenlemenin denetimi için yapay zekadan da yararlanılacak. Henüz konuşmayı bile öğrenmeden ekranlar ve yapay zekayla tanıştıkları için teknolojiye olan yatkınlıkları anne ve babalarından çok daha ileride olan Alfa Kuşağı'na karşı aileler ve yapay zeka devrede olacak.

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Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

Çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesini amaçlayan düzenlemeyle artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmayacak.

Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

Sosyal medya düzenlemesinin merkezinde yer alan 2010 yılı ve sonrasında doğan Alfa Kuşağı'nın teknolojiyle olan yakın ilişkisi mücadeleyi zorlaştırıyor. Çocukların ailelerine ait bu kodları öğrenerek hesap açması olasılığına karşı tedbirler alınacak.

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Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

Bu anlamda öncelikli sorumluluk ailelere düşerken, ailelerin e-Devlet şifrelerini özellikle 15 yaş altı çocuklarından gizlemesi gerekecek. Buna rağmen çocuk anne veya babasının şifresini öğrenerek eğer hesap açarsa burada da yapay zeka devrede olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

ANALİZ YAPILACAK

Bu kapsamda algoritmalarla yaşı küçük biri tarafından kullanıldığı düşünülen hesaplara davranışsal analiz yapılacak.

Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

Yapay zekâ sistemleri hesabın izleme geçmişini, beğendiği içerikleri, platformda geçirilen saatleri, yazışma dilini ve kaydırma hızını inceleyerek kullanıcının bir yetişkin mi yoksa çocuk mu olduğunu analiz edecek.

Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

Bir ebeveyn hesabının aslında 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına dair algoritmik bir şüphe doğarsa, hesap otomatik şekilde geçici olarak askıya alınacak.

Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

HESAP KAPANACAK

Yapay zekâ tarafından engellenen hesabın tekrar açılabilmesi için kullanıcının turkiye. gov.tr üzerinden yeniden yaş doğrulaması yapması istenecek. Burada e-Devlet şifresi sahibi ebeveyne bildirim gönderilecek.

Yapay zekâ ‘alfa kuşağı’nı takip edecek! Aileler dikkat: Çocuklara ID numaranızı kaptırmayın

Anne ve babanın bu mesajla durumun farkına vararak, yeni kod numarasının çocuğu tarafından öğrenilmesini engellemesi gerekecek. Çocuk yeni ID numarasını öğrenip hesaba giriş yapamadığı için hesap otomatik şekilde kapatılacak.

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