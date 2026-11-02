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Evlilik Güzeldir 9. bölüm izle: TRT 1 ile Evlilik Güzeldir izle - 2 Kasım 2026
Giriş Tarihi: 02.11.2026 19:43
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 19:45
Evlilik Güzeldir 9. bölüm izle: TRT 1 ile Evlilik Güzeldir izle - 2 Kasım 2026
TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizisi Evlilik Güzeldir 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Zeynep ve Murat arasındaki dengelerin değiştiği yeni bölüm öncesinde yayın detayları merak ediliyor. Evlilik Güzeldir 9. bölüm canlı izle ekranı, bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı bilgileri gündemde.