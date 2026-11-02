Evlilik Güzeldir 9. bölüm izle: TRT 1 ile Evlilik Güzeldir izle - 2 Kasım 2026

EVLİLİK GÜZELDİR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Murat'ın anlattığı gerçeklerle bildiklerini yeniden sorgulayan Zeynep, kalbinin sesini mi dinleyecek, verdiği sözün arkasında mı duracak? Murat'ı aramaya gelen adamlar kim ve onların gelişi, Zeynep'le Murat arasında neleri değiştirecek?

Zeynep'le evlilik hayali kuran Ali Rıza, yaşanan gelişmeler karşısında nasıl bir yol izleyecek? Gerçekleri öğrenen Mesut'un Murat'a yaklaşımı, Ali Rıza'nın umutlarını nasıl etkileyecek?