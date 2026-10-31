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Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi
Giriş Tarihi: 31.10.2026 21:17
Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; İzmir, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi ve salı günü de etkisini sürdürecek. Muğla'da akşam saatlerinden sonra şiddetini artırması beklenen yağışlar nedeniyle uzmanlar olası sel ve heyelan riskine karşı tedbir çağrısı yaptı. İşte il il hava durumu ve detaylar...