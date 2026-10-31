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Giriş Tarihi: 31.10.2026 21:17

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; İzmir, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi ve salı günü de etkisini sürdürecek. Muğla'da akşam saatlerinden sonra şiddetini artırması beklenen yağışlar nedeniyle uzmanlar olası sel ve heyelan riskine karşı tedbir çağrısı yaptı. İşte il il hava durumu ve detaylar...

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Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırarak günlerce sürecek. Özellikle Muğla'da şiddetini katlaması beklenen yağışlar nedeniyle uzmanlar olası afetlere karşı acil önlem çağrısı yaparken, vatandaşların pazartesi ve salı günleri için dikkatli olması istendi.

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

Yağışların bölgede aralıklı ve yerel bazda pazartesi ve salı da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Muğla'da ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı ve çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışın pazartesi ve salı şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazar) bölge genelinin sağanak, batısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda (Yalova, Kocaeli ve Sakarya) gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, yarın (Pazar) öğleden sonra batısında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ve Muğla kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum haric) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı

RİZE 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

VAN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı: 3 ilimiz için sarı ve turuncu kod verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MUĞLA #İZMİR #AYDIN #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #METEOROLOJİ #HAVA DURUMU

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