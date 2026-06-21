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Haberler Galeri Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:53

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirilere yanıt verdi.

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Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden sert paylaşım!

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden sert paylaşım!

Eşini savunan ve "Ne çabuk unuttunuz" diyen Sinem Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı.

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Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden sert paylaşım!

Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar. Değişen ne kaptanın mücadelesi ne bu takımın karakteri.

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Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden sert paylaşım!

Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir.

Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden sert paylaşım!

Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#HAKAN ÇALHANOĞLU #A MİLLİ TAKIM

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