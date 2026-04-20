Giriş Tarihi: 20.04.2026 07:04

Fenerbahçe’de Ederson krizi! Maaş farkı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Ederson'la ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldıza önerilen maaş teklifleri dikkat çekti.

Kadıköy'deki Çaykur Rizespor maçında son saniyede yaptığı hatayla maçı beraberliğe getiren ve büyük bir yıkıma neden olan kaleci Ederson'un geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Yönetimin, Brezilyalı eldiven için Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi mektupları aldığı öğrenildi.

Yaklaşık 1 ay önce başlayan temaslarda kulüpler, sarı-lacivertliler ile temasa geçti ancak süreç somut bir noktaya taşınamadı.

EN ÖNEMLİ NEDEN MAAŞ FARKI

Transfer görüşmelerinin tıkanmasının en önemli nedeni, maaş farkı oldu.

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki kaleciye yıllık 11 milyon Euro ödediği belirtildi.

EN FAZLA 3 MİLYON EURO

Ederson'un peşindeki kulüplerinin oyuncu tarafına en fazla 3 milyon euro seviyesinde ücret önerdiği kaydedildi.

Aradaki fark nedeniyle taraflar ortak noktada buluşamadı.

Bu durum, kalede değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağladığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Ederson, Süper Lig'de 23 maçta forma giyerken 23 gole engel olamadı. 8 karşılaşmada ise kalesini kapattı.

Ederson, Süper Lig'de yüzde 70 kurtarış oranı yakaladı.

