Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’

SAVIOLO'DAN İNCİLER
En güçlü yönün? Çalımlarım, bire birdeki etkim ve hızım. Gerçekten hızlıyım.
İdolün veya en sevdiğin oyuncu? İdolüm yok, en sevdiğim oyuncu Ronaldo.
Geliştirmek istediğin yönün? Daha fazla gol atmak. Bir hücum oyuncusunun ana görevi goldür.
Trabzon'da öğrendiğin ilk kelime? Bordo-Mavi.
Takımın en iyi giyineni kim? Ben! Onana'nın tarzını da beğeniyorum.
Maç öncesi ritüelin var mı? Yalnız kalıp dua etmek.
Sahaya girerken bir totemin var mı? Özel bir totemim yok. Sahaya dua ile girdiğim için stres yapmıyorum.
Trabzon'un yağmurlu havası... Pek alışık değilim ama zamanla alışırım.
Tesislerdeki şampiyonluk fotoğraflarını görünce ne hissettin? 'Ben de o fotoğraflarda yer almalı ve bu kupayı kazanmalıyım' dedim.
Ceza sahasında Onuachu gibi dev bir golcüyle oynamak nasıl bir duygu? Kanat oyuncuları için büyük bir lüks. Orta kestiğinizde o topa dokunacağını bilirsiniz. Onunla oynamak ve deneyimlerinden faydalanmak büyük bir şans.