Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’

Fatih Tekke'nin seni başka bir oyuncuyu izlerken keşfedip transfer ettiği biliniyor. Bu durum sende nasıl bir motivasyon yarattı?

Bu durum yeteneklerimin saha içinde fark edildiğini gösteriyor ve bana büyük bir motivasyon veriyor. Hocamızın beni tercih etmesinden dolayı çok mutluyum. Ancak asıl önemli olan, şimdi sahaya çıkıp bu güvenin karşılığını vermek. Bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahibim; sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.