Evde güvendesiniz sanıyorsunuz ama… Uzmanlar kapalı alan tehlikesini açıkladı
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, evde kalmanın her zaman daha temiz hava anlamına gelmediğini ortaya koydu. Özellikle yılbaşı döneminde evde geçirilen sürenin artması, kapalı alanlardaki hava kirliliğine maruziyeti de artırabiliyor. Çalışmalar, ev içi hava kirliliğinin en önemli kaynakları arasında sigara dumanı, odun sobaları ve günlük mutfak faaliyetlerinin yer aldığını gösteriyor.
Nottingham Üniversitesi'nden Dr. James Heydon ve ekibi, dört hafta boyunca 20 evde hava kalitesini ölçtü. Defra tarafından "onaylı" olarak sınıflandırılan odun sobalarının bile ciddi kirlilik artışlarına yol açabildiği tespit edildi. Özellikle sobayı yakma, kapağını açma ve yakıt ekleme gibi rutin işlemler sırasında ince partikül seviyelerinde ani yükselişler gözlemlendi.
Benzer sonuçlara Imperial College London ve Surrey Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmalarda da ulaşıldı. Uzmanlar, sobanın daha seyrek yakılması, kapağın yavaş ve kısa süreli açılması ve ortamın iyi havalandırılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca çocukların ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda soba kullanılmaması öneriliyor.
Öte yandan York Üniversitesi'nden Prof. Sarah West, mutfakta yapılan yemeklerin de önemli bir kirlilik kaynağı olduğunu belirtiyor. Özellikle kızartma işlemleri sırasında hava kalitesinin ciddi şekilde bozulduğu ifade ediliyor. Araştırmacılar, yemek pişirirken mutlaka aspiratörün çalıştırılmasını ve temizlik ürünleri kullanılırken pencerelerin açılmasını tavsiye ediyor.