Jüpiter'in derinliklerinde saklanan sır: Güneş'i bile geride bıraktı!

Chicago Üniversitesi ve NASA Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Jüpiter'in atmosferine dair bugüne kadarki en kapsamlı simülasyonu ortaya koydu. The Planetary Science Journal'da yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'in Güneş'ten yaklaşık 1,5 kat daha fazla oksijen barındırdığı hesaplandı. Bu yeni model, gezegenin oksijen oranının Güneş'in üçte biri kadar olduğunu savunan eski teorileri tamamen çürütüyor.

Araştırmacılar, hem karmaşık kimyasal reaksiyonları hem de akışkanlar dinamiğini ilk kez tek bir modelde birleştirerek Jüpiter'in kalın bulut tabakasının altına sanal olarak inmeyi başardı. Tespit edilen yüksek oksijen oranı (büyük ölçüde su formunda), Jüpiter'in Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında nerede ve nasıl şekillendiğine dair kritik ipuçları sunuyor. Ayrıca çalışma, Jüpiter atmosferindeki gazların dikey hareketinin sanılandan 35-40 kat daha yavaş gerçekleştiğini göstererek gezegen biliminde yeni bir tartışma başlattı.