Bilim insanlarını şaşırtan gezegen! Şekli limona benziyor

Pulsarın güçlü çekim kuvveti, gezegenin şeklini bozmuş durumda. Bu nedenle gezegen, yuvarlak değil, limona benzeyen bir şekle sahip.

Pulsar, çok büyük bir yıldızın patladıktan sonra geriye kalan son derece yoğun ve hızlı dönen bir yıldız çekirdeğidir. Aslında bu bir nötron yıldızı türüdür.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerde gezegenin atmosferi bilim insanlarını şaşırttı. Atmosferde karbon molekülleri tespit edildi. Ancak bu moleküller, normalde oksijen ve azotun neredeyse hiç olmadığı ortamlarda oluşuyor. Bu durum, gezegenin atmosfer yapısının alışılmışın dışında olduğunu gösteriyor.

Pulsar, saniyede yaklaşık 300 kez kendi etrafında dönerken, gezegen bu yıldızın çevresindeki turunu sadece 7,8 saatte tamamlıyor. Ayrıca pulsarın yaydığı radyo ışınları, dönüş ekseninin eğik olması nedeniyle salınım yapıyor.