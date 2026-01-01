Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 1.01.2026 10:17

Bilim insanlarını şaşırtan gezegen! Şekli limona benziyor

Bilim insanları, çok uzak bir noktada bulunan ve son derece hızlı dönen bir pulsarın etrafında dolanan sıra dışı bir gezegen keşfetti. PSR J2322-2650b adı verilen bu öte gezegen, pulsara yaklaşık 1 milyon mil uzaklıkta bulunuyor.

Pulsarın güçlü çekim kuvveti, gezegenin şeklini bozmuş durumda. Bu nedenle gezegen, yuvarlak değil, limona benzeyen bir şekle sahip.

Pulsar, çok büyük bir yıldızın patladıktan sonra geriye kalan son derece yoğun ve hızlı dönen bir yıldız çekirdeğidir. Aslında bu bir nötron yıldızı türüdür.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerde gezegenin atmosferi bilim insanlarını şaşırttı. Atmosferde karbon molekülleri tespit edildi. Ancak bu moleküller, normalde oksijen ve azotun neredeyse hiç olmadığı ortamlarda oluşuyor. Bu durum, gezegenin atmosfer yapısının alışılmışın dışında olduğunu gösteriyor.

Pulsar, saniyede yaklaşık 300 kez kendi etrafında dönerken, gezegen bu yıldızın çevresindeki turunu sadece 7,8 saatte tamamlıyor. Ayrıca pulsarın yaydığı radyo ışınları, dönüş ekseninin eğik olması nedeniyle salınım yapıyor.

