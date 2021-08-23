Jüpiter'in üç uydusu aynı hizada ilk kez böyle görüntülendi!
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Jüpiter'in üç uydusu aynı hizada ilk kez böyle görüntülendi! 23.08.2021 | 12:13
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ABD’de sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp | Video 22.08.2021 | 12:20
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Afganistan'da Türk güvenlik güçlerinden özel operasyon 20.08.2021 | 16:40
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Pakistan’da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 59 yaralı | Video 19.08.2021 | 14:40
Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in 3 uydusunun aynı hizaya geldiği anlar böyle görüntülendi...