100 Milyon Yıllık Sessizlik Bozuldu: "Kozmik Volkan" Yeniden Uyandı!

Astronomlar, süper kütleli bir kara deliğin uzun süren sessizliğinin ardından motorlarını yeniden çalıştırdığına dair en net kanıtlardan birini yakaladı. Kraliyet Astronomi Derneği tarafından yayınlanan ve LOFAR ile uGMRT radyo teleskopları kullanılarak elde edilen görüntüler, bu olayı adeta bir "kozmik volkan" patlamasına benzetiyor.

Görüntülerde, kara deliğin geçmişteki patlamalarından kalan eski ve soluk plazma kalıntılarının ortasında, yeni ve parlak bir iç jetin oluştuğu görülüyor. Bu durum, kara deliğin "aç-kapa" mekanizmasının yeniden devreye girdiğinin kesin bir işareti.

Ancak bu uyanış sakin bir süreç değil. Kara delik, 1 milyon ışık yılına yayılan yeni jetleri ile içinde bulunduğu galaksi kümesinin ezici gaz basıncı arasında kaotik bir savaş veriyor. Çevresel basınç o kadar yüksek ki, kara deliğin fırlattığı plazma jetleri bükülüyor, sıkışıyor ve deforme oluyor.

Bu nadir keşif, galaksilerin sadece içsel güçlerle değil, çevrelerindeki zorlu kozmik ortamla nasıl bir "bilek güreşi" içinde evrimleştiğini anlamak adına bilim insanlarına eşsiz bir pencere açıyor.