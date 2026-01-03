Bitter çikolata sevenlere müjde: Yaşlanmayı yavaşlatan gizli etki

King's College London (KCL) öncülüğündeki araştırma ekibi, kanında daha yüksek teobromin düzeyi bulunan kişilerin, iki önemli biyolojik belirtece göre daha yavaş yaşlandığını tespit etti. Bu belirteçler, DNA metilasyonu ile ölçülen biyolojik yaş ve kromozom uçlarındaki telomer uzunluğuyla ilişkilendiriliyor.

Araştırmacılar, iki farklı veri kaynağından elde edilen 1.669 kişinin kan örneklerini analiz etti. Kafein ve teobromin gibi bileşiklerin parçalanma ürünleri incelenirken, biyolojik yaşlanmayı gösteren genetik işaretler de ölçüldü. Sonuçlar, teobromin ile daha genç bir biyolojik profil arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

Ancak uzmanlar, sınırsız çikolata tüketimi önerisinde bulunmuyor. Şekerli çikolataların olumsuz etkilerine dikkat çeken ekip, teobrominin dengeli beslenmenin bir parçası olarak fayda sağlayabileceğini vurguluyor. Bilim insanlarına göre bu bulgular, beslenme ile genetik yaşlanma arasındaki ilişkiyi anlamada önemli bir adım niteliğinde.