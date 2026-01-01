Hubble, “kayıp galaksi”yi yeni doğan yıldızlarla ışıldarken görüntüledi

Hubble'ın 2,4 metrelik ana aynası sayesinde elde edilen bu yeni görüntü, NGC 4535'in kıvrımlı spiral kollarını, merkezindeki yoğun yıldız çubuğunu ve galaksi genelinde devam eden yoğun yıldız oluşumunu gözler önüne seriyor. Özellikle spiral kollara dağılmış parlak mavi renkli genç yıldız kümeleri dikkat çekiyor. Bu mavi tonlar, yıldızların çok sıcak ve henüz birkaç milyon yaşında olduğunu gösteriyor.

Bu genç yıldızların çevresinde ise H II bölgeleri olarak bilinen, pembe renkli parlayan hidrojen gazı bulutları yer alıyor. Bu bulutlar, büyük kütleli yıldızlardan yayılan yoğun radyasyonla enerji kazanarak ışıldıyor ve aktif yıldız oluşumunun güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Görüntü, PHANGS programı kapsamında yürütülen ve yakın evrendeki yıldız oluşum bölgelerini haritalamayı amaçlayan geniş çaplı bir çalışmanın parçası. Yeni veriler, galaksilerin zaman içinde nasıl evrim geçirdiğini anlamada bilim insanlarına önemli ipuçları sunuyor.