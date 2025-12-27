Plaj yürüyüşü tarihi değiştirdi: 202 milyon yıllık dev canavar gün yüzüne çıktı

Bilim insanları, iki metreden uzun alt çene kemiğinin Ichthyotitan severnensis adı verilen yeni bir dev iktiyozor türüne ait olduğunu açıkladı. Fosil, 2016 yılında yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Lilstock'ta bulunan benzer bir çene parçasıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Her iki buluntu da yaklaşık 202 milyon yıl öncesine, Triyas döneminin sonuna tarihlenen Westbury Mudstone Formasyonu'ndan geliyor.

Bristol ve Manchester üniversitelerinden araştırmacılar, fosillerin ayrıntılı anatomik analizini yaparak bunların aynı türe ait olduğunu doğruladı. PLOS ONE dergisinde yayımlanan çalışmaya göre Ichthyotitan severnensis'in boyu 20–25 metreye ulaşmış olabilir. Bu da onu günümüzde yaşayan en büyük hayvan olan mavi balinayla karşılaştırılabilir kılıyor.

Kemik dokusu incelemeleri, hayvanın hızlı büyüdüğünü ve öldüğünde hâlâ gelişimini sürdürdüğünü gösteriyor. Araştırmacılara göre bu dev iktiyozor, Triyas-Jura yok oluşundan hemen önce yaşayan son dev deniz sürüngenlerinden biri olabilir.