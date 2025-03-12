Apple, iPhone, iPad ve Mac için kapsamlı bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu güncellemeyle birlikte simgeler, menüler, uygulama arayüzleri, pencereler ve sistem düğmeleri daha modern bir tasarıma kavuşacak.Apple, iPhone, iPad ve Mac arayüzlerini yeni nesil kullanıcı deneyimine uygun hale getirmek için büyük bir yazılım dönüşümüne hazırlanıyor. Şirketin şimdiye kadarki en kapsamlı arayüz güncellemelerinden biri olması beklenen bu değişiklik, işletim sistemlerine modern ve yenilikçi bir dokunuş getirmeyi hedefliyor.
Apple kullanıcıları dikkat! Önemli güncellemeler yolda... Telefonlarınızı baştan aşağı değiştirecek!
Apple Inc., iPhone, iPad ve Mac'in arayüzünü modern kullanıcı deneyimine uyarlayarak şirketin en büyük yazılım dönüşümlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre, bu yılın sonlarına doğru hayata geçirilmesi planlanan güncelleme, Apple'ın yazılım ekosisteminde köklü değişiklikler yapacak. Görsel tasarımın daha uyumlu hale gelmesini sağlayacak bu revizyon, simgelerden menülere, uygulama arayüzlerinden pencerelere ve sistem düğmelerine kadar geniş bir yelpazede yenilikler içerecek.
Henüz resmi olarak duyurulmayan bu proje kapsamında, Apple'ın kullanıcı deneyimini daha akıcı ve sezgisel hale getirmek için çalıştığı belirtiliyor. Konuya hakim kişiler, şirketin bu yenilikleri Vision Pro'nun yazılımından ilham alarak geliştirdiğini ve cihazların kullanımını daha pratik hale getirmeyi amaçladığını aktardı.
RADİKAL BİR ARA YÜZ YENİLİĞİ!
Apple, radikal bir arayüz yeniliğinin, son dönemde durağanlaşan talebi yeniden canlandırabileceğini düşünüyor. Pandemi döneminde artan teknoloji harcamalarının ardından gelirler düşüş eğilimine girerken, büyüme süreci yavaş bir şekilde ilerliyor. Özellikle iPhone satışlarında yaşanan beklenmedik gerileme, Apple'ı bu tür yenilikçi adımlar atmaya teşvik ediyor.
Kod adı "Luck" olan iOS 19 ve iPadOS 19 ile "Cheer" adı verilen macOS 16, bu büyük değişimlerin temelini oluşturuyor. Yapılacak yenilikler, sadece yeni bir tasarım anlayışıyla sınırlı kalmayacak, kullanıcı deneyimini köklü bir şekilde değiştirecek. macOS için, 2020'de piyasaya sürülen Big Sur'dan bu yana en büyük güncelleme olurken, iPhone tarafında ise 2013'te tanıtılan iOS 7'den sonraki en kapsamlı dönüşüm olacak. Apple, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.
HAZİRAN AYINDA DUYURULMASI BEKLENİYOR!
Bu güncellemeler, Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) öne çıkan duyurular arasında yer alacak. Ayrıca, Apple'ın yapay zeka konusundaki belirsiz hamlelerinden kaynaklanan tartışmaların gölgesini de azaltabilir. Geçtiğimiz hafta şirket, Siri'nin yapay zeka destekli yeni sürümünün süresiz olarak ertelendiğini duyurmuş ve Bloomberg News'in bu alandaki gelişmelerin risk altında olduğuna dair haberini doğrulamıştı.
CİHAZLAR ARASI TUTARLILIĞI SAĞLAYACAK!
Bu tasarım değişikliklerinin en önemli hedeflerinden biri, Apple'ın farklı işletim sistemleri arasında daha tutarlı ve uyumlu bir görünüm sağlaması. Şu anda macOS, iOS ve visionOS arasında uygulama simgeleri, pencere tasarımları ve arayüz öğeleri açısından belirgin farklar bulunuyor. Bu durum, kullanıcıların bir cihazdan diğerine geçiş yaparken alışma sürecini zorlaştırabiliyor.Şirket, Mac ve iPad gibi cihazların ayrı yazılımlarla daha verimli çalıştığını ve bu stratejinin daha iyi kullanıcı deneyimi sunduğuna inanıyor