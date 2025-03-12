Apple kullanıcıları dikkat! Önemli güncellemeler yolda... Telefonlarınızı baştan aşağı değiştirecek!

CİHAZLAR ARASI TUTARLILIĞI SAĞLAYACAK!

Bu tasarım değişikliklerinin en önemli hedeflerinden biri, Apple'ın farklı işletim sistemleri arasında daha tutarlı ve uyumlu bir görünüm sağlaması. Şu anda macOS, iOS ve visionOS arasında uygulama simgeleri, pencere tasarımları ve arayüz öğeleri açısından belirgin farklar bulunuyor. Bu durum, kullanıcıların bir cihazdan diğerine geçiş yaparken alışma sürecini zorlaştırabiliyor.Şirket, Mac ve iPad gibi cihazların ayrı yazılımlarla daha verimli çalıştığını ve bu stratejinin daha iyi kullanıcı deneyimi sunduğuna inanıyor