iPhone kullanıcılarına kötü haber! iOS 18 öyle bir hatayla geldi ki... Uyarılar peş peşe yağdı: "Sakın indirmeyin!"

Geliştiriciler pazartesi gününden bu yana iOS 18 beta sürümünü test ediyor ve metin bildirimleri, pil ömrü, fotoğraf kaydetme ve yeni 'Uygulamayı Kilitle ve Gizle' özelliği gibi konularda hatalar ortaya çıkarıyor.
Apple'ın son güncellemesi iPhone kullanıcıları için adeta bir kabusa dönüşmüş durumda. Birçok kullanıcı, bu güncellemeyi indirmemeleri konusunda diğerlerini uyarıyor. Uygulamaların çöküşü, şarj kullanımı ve fotoğraf kaydetme gibi birçok işlevde sorunla karşı karşıya kaldığına dair şikayetler belirtiliyor.
Geliştiriciler pazartesi gününden bu yana iOS 18 beta sürümünü test ediyor ve metin bildirimleri, pil ömrü, fotoğraf kaydetme ve yeni 'Uygulamayı Kilitle ve Gizle' özelliği gibi konularda hatalar ortaya çıkarıyor.
Beta sürümü bu tür denemeler için tasarlanmış olsa da, ortalama kullanıcılar bunu ana yazılımları olarak indirerek risk almış oluyorlar.
Apple'ın yazılımının kusurlu olduğu ayrıntılara bakıldığında anlaşılıyor; ancak genel kullanıma sunulmadan önce genellikle kusurlarla dolu oluyor.Apple'ın yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılan yeni iOS 18, Ana Ekranı özelleştirme, kısa mesajları zamanlama, uygulamaları kilitleme ve gizleme ve yapay zeka destekli özellikler içeriyor.
Akıllı telefonlarda geliştirici beta olarak çalışacak güncellenmiş işletim sistemini tüm kullanıcılar indirebilecek. Ancak bu sürüm, iPhone'ları dengesiz hale getirebilecek yazılım hatalarını bulma konusunda eğitim almış ilk geliştiriciler için tasarlandı.
Aksaklıklar, uygulama işlemlerini engelleyebilir veya daha da kötüsü cihazları çökertebilir. Örneğin; Geliştirici John William Archer, iPhone 12 Pro Max cihazının Kilit Ekranından çıktığında otomatik olarak yeniden başlatıldığını fark etti.
Yeni Kilit ve Gizleme uygulama özelliğinde bir hata daha bulundu. Bu özellik, uygulamaları 'görünmez' hale getirebiliyor veya yalnızca Face ID doğrulamasıyla erişilebilir hale getirebiliyor. Archer, bir uygulamayı kilitledikten veya gizledikten sonra açamayacağını paylaştı.