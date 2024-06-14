iPhone kullanıcılarına kötü haber! iOS 18 öyle bir hatayla geldi ki... Uyarılar peş peşe yağdı: "Sakın indirmeyin!"

Apple'ın son güncellemesi iPhone kullanıcıları için adeta bir kabusa dönüşmüş durumda. Birçok kullanıcı, bu güncellemeyi indirmemeleri konusunda diğerlerini uyarıyor. Uygulamaların çöküşü, şarj kullanımı ve fotoğraf kaydetme gibi birçok işlevde sorunla karşı karşıya kaldığına dair şikayetler belirtiliyor.