Dünyanın en büyük canlı organizmalarından biri olan Pando, doğal ekosistem içinde korunması gereken bir yapı olarak aç geyiklerin tehdidi altında. Otçul hayvanların kontrolsüz şekilde çoğalması, birçok bitki türünün varlığını riske atıyor. Pando da bu tehlikeyle karşı karşıya. Geyikler, genç filizleri tüketerek ağacın kendini yenilemesini engelliyor.
Dünyanın en büyük canlısı yok olma tehlikesinde! Meğer canlı canlı yeniyormuş...
Dünyanın en büyük yaşayan organizması olarak bilinen Pando, ABD'nin Utah ve Nevada eyaletleri arasında bulunuyor. 106 hektarlık bir alanı kaplayan ve yaklaşık 6 bin ton ağırlığında olan bu devasa ekosistem, tehdit altında. Birbirine bağlı dev kökleriyle klonlu kavak ağaçlarından oluşan bu benzersiz canlı, varlığını sürdürebilmek için mücadele ediyor.
Bunun yanı sıra, iklim değişikliği ve hastalıklar da Pando için büyük bir tehdit oluşturuyor. Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının azalması ve artan sıcaklıklar, ağacın yeni yaprak üretmesini zorlaştırıyor.
ABD Ulusal Orman Servisi Pando'yu koruma altına alırken, Friends of the Pando adlı grup da bu eşsiz organizmanın yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor.