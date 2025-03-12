Dünyanın en büyük canlısı yok olma tehlikesinde! Meğer canlı canlı yeniyormuş...

Dünyanın en büyük yaşayan organizması olarak bilinen Pando, ABD'nin Utah ve Nevada eyaletleri arasında bulunuyor. 106 hektarlık bir alanı kaplayan ve yaklaşık 6 bin ton ağırlığında olan bu devasa ekosistem, tehdit altında. Birbirine bağlı dev kökleriyle klonlu kavak ağaçlarından oluşan bu benzersiz canlı, varlığını sürdürebilmek için mücadele ediyor.