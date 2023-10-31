Marvel’s Spider-Man 2 Kostüm Rehberi

Fanların merakla beklediği Spider-Man 2 çıktı ve çıkar çıkmaz ortalığı kelimenin tam anlamıyla kasıp kavurdu. Mervel'ın Spider-Man 2'si, ilk 24 saatte 2,5 milyon adet kopya satarak PlayStation'un hızlı satış rekoru kıran oyunu oldu.
Fanların merakla beklediği Spider-Man 2 çıktı ve çıkar çıkmaz ortalığı kelimenin tam anlamıyla kasıp kavurdu. Mervel'ın Spider-Man 2'si, ilk 24 saatte 2,5 milyon adet kopya satarak PlayStation'un hızlı satış rekoru kıran oyunu oldu.
PlayStation 5'e özel olmasına rağmen Spider-Man 2, 2,5 milyon kopya satarak en hızlı satış rekorunu eline aldı. Metacritic'te 91 puan alarak övgü toplayan oyun, 2023'ün en olumlu değerlendirmelere oyunlarından biri olarak zirve yolculuğuna başladı.
Oyun bu denli göz önündeyken, özellikle ince detaylarla çalışılmış kostümleri de göz ardı etmek olmaz. Marvel's Spider-Man 2'de kilidini açabileceğiniz veya satın alabileceğiniz, çoğu için birden fazla renk varyasyonu bulunan toplam 78 kostüm bulunuyor ve bu da benzeri görülmemiş bir kişiselleştirme düzeyine olanak tanıyor.
Peki tam olarak hangi kostümler var ve bunların kilidini nasıl açacaksınız?
Galerimizde Marvel's Spider-Man 2'deki her bir kostümün, nasıl ve nerede açılacağı da dahil olmak üzere kapsamlı bir dökümü bulunuyor. Ayrıca Spider-Man 2'deki her kostümün kökenine ilişkin bu daha fazla ayrıntıyı da yazdık.
NOT: Galeride, ana hikaye boyunca kazanılanlar da dahil olmak üzere Marvel's Spider-Man 2'deki her kostüm için kaçınılmazspoilerlar bulunduğunu unutmayın!
Mahallemizin sempatik kahramanı Spidey'in kostümlerini sırasıyla, Peter Parker Kostümleri, Miles Morales Kostümleri, Deluxe Edition Kostümleri ve Ana Hikaye Kostümleri olmak üzere 4 kategoride inceleyeceğiz.