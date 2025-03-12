Tam otonom özelliği kullanıcılara müdahale gerek duymadan karmaşık problemi çözme becerisi vadediyor. Zaman kazandıran bu özellik yapay zeka geliştiricilerinin tartışmalarına neden oldu. Gerçekten tamamen otonom bir özellik sunduğu konusunda farklı görüşler var. İşte, Manus AI hakkında merak edilenler...
Yeni yapay zeka modeli tanıtıldı: Manus AI Agent! Bir ilki yaşatıyor... Manus AI nedir, özellikleri neler?
Yapay zeka günlük hayata dahil oldu. Basit yemek tariflerinden grafik yorumlamaya dünyada bir alışkanlık haline gelen modellere her gün bir yenisi ekleniyor. Son zamanların en çok konuşulan modeli ise Çinliler tarafından tanıtılan Manus AI Agent. Tam otonom yapay zeka ajanı olma özelliği taşıyan model ses getirmiş durumda. Peki; Manus AI nedir, özellikleri neler?
YAPAY ZEKADA YENİ DÖNEM BAŞLADI MI?
DeepSeek, OpenAI o1 gibi modellerin konuşulduğu yapay zeka dünyasında Çinliler tam otonom olduğunu iddia ettikleri yeni bir model geliştirdi: Manus AI Agent!
Ancak bu özelliğin vadettiklerini yaptığı konusunda tartışmalar mevcut. İşte, yapay zeka ajanının dikkat çeken özellikleri:
MANUS AI NEDİR?
Çin'de yer alan Butterfly Effect geçtiğimiz günlerde ilk tam otonom yapay zeka modelini tanıttı. Manus AI adını verdikleri bu yapay zeka ajanı insan müdahalesi olmadan görevlerin çözüm yolunu kendine göre planlayıp kendi kendine gerçekleştirebiliyor.
Geliştiricisi yeni modelin insan-makine iş birliğinde önemli bir adım olduğunu dile getiriyor.
MANUS AI ÖZELLİKLERİ
Manus AI Web sistesi hazırlayıp geliştirebilen yazılım kodlayan ve kullanıcıların aradıkları restorandan tatile her fikri planlayıp detaylı sunabilen bir araç olma özelliği taşıyor.
Birden fazla yapay zeka ajanıyla karmaşık yapıları çözebilme yeteneği ve insan müdahalesi olmadan aksiyon alabilmesiyle bulut sistemiyle çalışmasıyla nedeniyle kullanıcının kapatması halinde bile çalışmaya devam ediyor.