Yeni yapay zeka modeli tanıtıldı: Manus AI Agent! Bir ilki yaşatıyor... Manus AI nedir, özellikleri neler?

YAPAY ZEKADA YENİ DÖNEM BAŞLADI MI?

DeepSeek, OpenAI o1 gibi modellerin konuşulduğu yapay zeka dünyasında Çinliler tam otonom olduğunu iddia ettikleri yeni bir model geliştirdi: Manus AI Agent!

Ancak bu özelliğin vadettiklerini yaptığı konusunda tartışmalar mevcut. İşte, yapay zeka ajanının dikkat çeken özellikleri: