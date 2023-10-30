Türk savunma sanayisi ürünleri Kırgızistan’daki tatbikatta boy gösterdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da takip ettiği tatbikatta, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI ile TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR, Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından tanımlanan görevleri yerine getirdi. Milli silahlı insansız hava araçları, Roketsan'ın ürettiği MAM-L ve MAM-T ile atışlar gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosu kapsamında Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2'nin lazer işaretlemesiyle belirlediği hedefe bulut üstünden başarılı atış yaptı. Bayraktar TB2 de MAM-L ile hedefini isabetle vurdu.