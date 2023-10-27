"Mobility Show"da uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

Japonya'da, dünyanın önemli otomobil fuarlarından "Mobility Show" (JMS) yeni nesil elektrikli araçlar, uçan araba konseptleri, fütürist robotları ağırlıyor.
Japonya'da, dünyanın önemli otomobil fuarlarından "Mobility Show" (JMS) yeni nesil elektrikli araçlar, uçan araba konseptleri, fütürist robotları ağırlıyor.
Tokyo Körfezi kıyısında, ülkenin en büyük kongre merkezlerinden "Big Sight" yerleşkesindeki fuarda yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar, fütürist robotlar öne çıkıyor.
Dünya çapında 500'e yakın otomobil üreticisi ve AR-GE takımını bir araya getiren JMS, kapılarını önce basına açarken, 28 Ekim'de genel ziyaretçileri kabul edecek.
1 milyon ziyaretçi hedefi konulan fuarda, Mercedes-Benz ve BMW dahil 19 yabancı firma yer alacak. Stant açacak yaklaşık 100 "start-up" şirket, katılımcı firmalar ile görüşecek.
Yeniden markalandırıldı
Önceleri "Tokyo Auto Show" olarak bilinen ve artık "Japan Mobility Show" şeklinde yeniden markalandırılan teknoloji etkinliği, elektrifikasyon ve yeni yazılım piyasasında küresel rekabete hız kazandıracak.
1991'de 2 milyon kişinin gezdiği fuarın 2017'de ziyaretçi sayısı 770 bine gerilemiş, 2019'da ise 1,3 milyona yükselmişti. 1990'larda yaklaşık 300 firmanın katıldığı fuara 2019'da 192 firma iştirak etmişti.