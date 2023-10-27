sabah
Teknokulis Galeri "Mobility Show"da uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

"Mobility Show"da uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

Japonya'da yapılan otomobil fuarı"Mobility Show", yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar ve robotlara ev sahipliği yapıyor.

Mobility Showda uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

Tokyo Körfezi kıyısında, ülkenin en büyük kongre merkezlerinden "Big Sight" yerleşkesindeki fuarda yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar, fütürist robotlar öne çıkıyor.

Mobility Showda uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

Dünya çapında 500'e yakın otomobil üreticisi ve AR-GE takımını bir araya getiren JMS, kapılarını önce basına açarken, 28 Ekim'de genel ziyaretçileri kabul edecek.

Mobility Showda uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

5 Kasım'a kadar gezilebilecek fuara yönelik Japonya Otomobil Üreticileri Federasyonu Başkanı Toyoda Akio, "Dünyaya, geleceğe dair bir mesaj göndermek istiyoruz." dedi.

Mobility Showda uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

1 milyon ziyaretçi hedefi konulan fuarda, Mercedes-Benz ve BMW dahil 19 yabancı firma yer alacak. Stant açacak yaklaşık 100 "start-up" şirket, katılımcı firmalar ile görüşecek.

Mobility Showda uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

Yeniden markalandırıldı

Önceleri "Tokyo Auto Show" olarak bilinen ve artık "Japan Mobility Show" şeklinde yeniden markalandırılan teknoloji etkinliği, elektrifikasyon ve yeni yazılım piyasasında küresel rekabete hız kazandıracak.

Mobility Showda uçan araçlardan yeni nesil elektrikli araçlara yok yok

1991'de 2 milyon kişinin gezdiği fuarın 2017'de ziyaretçi sayısı 770 bine gerilemiş, 2019'da ise 1,3 milyona yükselmişti. 1990'larda yaklaşık 300 firmanın katıldığı fuara 2019'da 192 firma iştirak etmişti.

SON DAKİKA