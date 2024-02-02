Mars'ta inanılmaz keşif! Kızıl Gezegen'den görüntüler geldi: "Yaşam formlarına dair izler..."

Bilim insanları, diğer gezegenlerde de bir yaşam formu olup olmadığı konusunda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Genellikle Mars, bu konuda en çok öne çıkan gezegenlerden biri. "Başka dünyalarda yaşam var mı?" sorusuna yeni bir cevap bulunmuş olabilir. İşte Mars'ta bulunan yepyeni keşif…