NASA’nın radarları şaşkına döndü! Buzun 30 metre altında öyle bir şey keşfettiler ki…

NASA için bu, yeni bir keşiften ziyade yeniden bir keşif olarak değerlendiriliyor. Zira ortaya çıkan yapı, 1959 yılında ABD tarafından inşa edilmiş gizli bir askeri üs olan Camp Century'nin kalıntılarıydı. Bu üs, ABD'nin "Project Iceworm" adlı gizli bir görevinin parçası olarak tasarlanmıştı. Projenin amacı, nükleer silahların konuşlandırılabileceği ve gerektiğinde karşı saldırı yapabilecek bir dizi gizli üs kurmaktı.