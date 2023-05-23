Gelmiş geçmiş en iyi Star Wars oyunları

Oyun o kadar büyük övgüler aldı ve o kadar çok kişi tarafından oynandı ki devam oyunu da kısa bir süre sonra yayınlandı. Bir hayli eski bir oyun olması nedeniyle yeni nesil oyuncuların şöhretinden uzak kaldığı KOTOR, "remake" versiyonuyla gelecek yıl tüm oyuncuları tekrar bu efsaneyle buluşturacak gibi gözüküyor.