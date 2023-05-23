Geçtiğimiz ayın sonlarında çıkan ve büyük beğeni toplayan Star Wars Jedi: Survivor ile birlikte, yılların eskimeyen efsanesi Star Wars ile ilgili en iyi oyunlar akıllara geldi.
Gelmiş geçmiş en iyi Star Wars oyunları
Geçtiğimiz ayın sonlarında çıkan ve büyük beğeni toplayan Star Wars Jedi: Survivor ile birlikte, yılların eskimeyen efsanesi Star Wars ile ilgili en iyi oyunları derledik.
Star Wars serisi hayranlarının oynamaktan vazgeçemediği ve hala sevilen en iyi Star Wars oyunlarını Oyunfor bir araya getirdi. İşte en iyi 6 Star Wars oyunu...
Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
20 yıl önce piyasaya çıkan ve tam anlamıyla "piyasayı kasıp kavuran" bu RPG oyunu, ekibimize aldığınız farklı karakterler ile uzun ve bir o kadar da sürükleyici bir serüvene çıkmamızı sağlamıştı.
Oyun o kadar büyük övgüler aldı ve o kadar çok kişi tarafından oynandı ki devam oyunu da kısa bir süre sonra yayınlandı. Bir hayli eski bir oyun olması nedeniyle yeni nesil oyuncuların şöhretinden uzak kaldığı KOTOR, "remake" versiyonuyla gelecek yıl tüm oyuncuları tekrar bu efsaneyle buluşturacak gibi gözüküyor.
Star Wars Jedi: Survivor (2023)
PS5, XSX|S ve PC sistemleri için çıkan, Fallen Order'ın devamı niteliğinde olan Survivor, ilk oyundaki tüm eksikleri tamamlayan, mükemmel bir aksiyon oyunu olarak Nisan sonunda oyuncularla buluştu.
Kahramanımız Cal Kestis ve sevimli droid'i BD-1'ın karanlığa karşı mücadelesi yeni oyunda da devam ediyor. Yayınlanan birçok yamayla önemli tüm hataları düzeltilen oyun, şimdiden en iyi Star Wars oyunları arasında kendine bir yer buldu.
Star Wars Dark Forces (1995)
Henüz Windows üzerinden oyun çalıştırmadığımız dönemlere denk gelen ve Wolfenstein, Doom gibi oyunların izinden ilerleyen Dark Forces, vakti için çok başarılı bir FPS oyunuydu.