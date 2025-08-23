Bilim insanları, bu mantarın insanlara bulaşmasının mümkün olmadığını vurgulasa da, zombi örümceklerin ortaya çıkışı hem bilim dünyasında hem de halk arasında büyük merak uyandırdı.
Bilim kurgu değil gerçek! “Zombiye” çeviren gizemli mantar keşfedildi: Örümcekler saldırı altında sırada insanlar mı var?
Doğanın en ürkütücü sırlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Gibellula attenboroughii adı verilen gizemli bir mantar, örümcekleri adeta "zombiye" çevirerek vücutlarını içeriden ele geçiriyor. Bu parazit mantar, örümceğin organlarını tüketiyor, davranışlarını manipüle ediyor ve ölümünden sonra bile onun bedenini kullanarak yayılmaya devam ediyor.
ÖRÜMCEKLERİ ZOMBİYE ÇEVİREN MANTAR NASIL ÇALIŞIYOR?
Uzmanlara göre G. attenboroughii, örümceğin vücuduna tutunarak kan benzeri sıvısının dolaştığı boşluğu (hemocoel) istila ediyor. Daha sonra örümceğin dopamin seviyelerini değiştirerek davranışlarını kontrol altına alıyor. Normalde ağında saklanan örümcek, mantarın etkisiyle yuvasını terk ediyor ve açık alanda ölüme sürükleniyor.
İLK KEZ BELGESEL ÇEKİMLERİNDE ORTAYA ÇIKTI
Bu korkutucu mantar ilk olarak 2021 yılında BBC'nin doğa belgeseli Winterwatch çekimleri sırasında Kuzey İrlanda'da fark edildi. Terk edilmiş bir barut deposunun tavanında bulunan örümceğin üzerinde beyaz, pamuksu bir tabaka göze çarpıyordu.
Araştırmayı yürüten Dr. Harry Evans ve ekibi, mantarın konak olarak "orb-weaving cave spider" adı verilen Metellina merianae türü mağara örümceğini kullandığını belirledi. Daha sonra aynı mantara, mağaralarda yaşayan bir diğer örümcek türü olan Meta menardi üzerinde de rastlandı.
Genetik analizler sonucunda bu parazitin daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu anlaşıldı. Bilim insanları, doğa tarihine katkılarından dolayı mantara David Attenborough'nun adını verdi: Gibellula attenboroughii.
ZOMBİ ÖRÜMCEKLER DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE GÖRÜLDÜ
Keşiften bu yana zombi örümcek vakaları yalnızca İrlanda ile sınırlı kalmadı. Son yıllarda ABD'nin Minnesota ve New York eyaletlerinde, İngiltere'nin bahçelerinde ve mağaralarında, Çekya'nın bodrum katlarında ve hatta Rusya'nın şarap mahzenlerinde benzer örnekler rapor edildi.