Bilim kurgu değil gerçek! “Zombiye” çeviren gizemli mantar keşfedildi: Örümcekler saldırı altında sırada insanlar mı var?

Doğanın en ürkütücü sırlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Gibellula attenboroughii adı verilen gizemli bir mantar, örümcekleri adeta "zombiye" çevirerek vücutlarını içeriden ele geçiriyor. Bu parazit mantar, örümceğin organlarını tüketiyor, davranışlarını manipüle ediyor ve ölümünden sonra bile onun bedenini kullanarak yayılmaya devam ediyor.