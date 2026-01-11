Ezber bozan araştırma: 5 duyu devri kapandı!

"BU EL BENİM" HİSSİ DE BİR DUYU

Bilim insanları, kişinin kendi bedenine aitlik hissinin de başlı başına bir algı sistemi olabileceğini söylüyor. "Lastik el illüzyonu" olarak bilinen deneylerde, gerçek eli gizlenen kişilere sahte bir el gösterildiğinde, kısa sürede bu yapay elin kendi bedenlerinin bir parçası olduğuna inandıkları gözlemleniyor. Buna karşılık, felç geçiren bazı hastalarda kol ya da bacağın kendilerine ait olmadığı hissi ortaya çıkabiliyor.