Fizik kitapları yeniden mi yazılacak? Kara deliğin etrafında görülen şey bilim insanlarını şoke etti!

Araştırmacılar, parçalanan yıldızdan geriye kalan ve kara deliği çevreleyen enkaz diskinin (yığılma diski) ve fırlatılan madde jetlerinin her 20 günde bir ritmik olarak yalpaladığını tespit etti. Bu hareket, "Lense-Thirring presesyonu" veya "çerçeve sürüklenmesi" olarak bilinen fenomenin imzasıydı. Bu etki, dönen devasa bir kütlenin, tıpkı balın içinde dönen bir kaşığın balı sürüklemesi gibi, etrafındaki uzay-zamanı da beraberinde sürüklemesi anlamına geliyor.

Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Cosimo Inserra, NASA teleskopları kullanılarak yapılan bu gözlemin, bir kara deliğin uzay-zamanı sürüklediğine dair bugüne kadarki en ikna edici kanıt olduğunu vurguladı. Bu keşif, sadece 1918 yılında matematiksel olarak formüle edilen bir teoriyi doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda kara deliklerin dönüşünü ve maddeyle etkileşimini incelemek için bilim insanlarına yepyeni bir yöntem sunuyor.