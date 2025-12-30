Doğa sessizleşiyor mu? Göçmen kuşlardan korkutan işaretler

Karnataka'da kış göçü genellikle ekim başından mart ayına kadar sürüyor. Ancak düzenli ve uzun vadeli kayıtların eksikliği, değişimin boyutunu net biçimde ortaya koymayı zorlaştırıyor. Yine de State of India's Birds 2023 raporu, son 20 yılda göçmen kuşların göllere, ormanlara ve çayırlara gelişinin yüzde 50–60 oranında azaldığını gösteriyor. Çayırlara bağlı bazı türlerin tamamen kaybolduğu, örneğin Hint koşar kuşunun artık bölgede görülmediği belirtiliyor.

Uzmanlar bu düşüşün nedenleri arasında habitat tahribatı, arazi kullanımındaki değişiklikler, besin kaynaklarının azalması ve göç rotalarındaki bozulmaları gösteriyor. Aşırı yağışlar ve iklim değişikliği de kuşların izlenmesini zorlaştırıyor. Uzmanlar, önemli kuş alanlarının korunması ve yerel koruma çalışmalarının artırılması çağrısında bulunuyor.