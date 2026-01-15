53 yıllık hasret bitiyor! Takvimlerinizi işaretleyin: O gün geliyor!

Bu tarihi görevde dört astronot (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı Jeremy Hansen), 1972 yılındaki Apollo 17'den bu yana ilk kez Alçak Dünya Yörüngesi'nin dışına çıkacak. Ekip, Ay yüzeyine iniş yapmayacak; bunun yerine Ay'ın etrafında bir tur atarak 10 günlük yolculuğun ardından Pasifik Okyanusu'na geri dönecek.

Orion kapsülündeki teknik aksaklıklar ve bütçe sorunları nedeniyle uzun süredir ertelenen programda, asıl Ay yüzeyine inişin 2027'deki Artemis III göreviyle yapılması planlanıyor. Çin'in de 2030'a kadar Ay'a insan gönderme hedefi bulunuyor. Haberde ayrıca astronotların, yerçekimsiz ortamda uyku tulumlarına bağlanarak uyumak ve özel teknik gerektiren uzay tuvaletlerini kullanmak gibi zorlu eğitim süreçlerinden geçtiklerine de dikkat çekiliyor.