WhatsApp, mesaj deneyiminizi geliştirmek adına birçok yeni özellik getiriyor.
iOS kullanıcıları müjde! WhatsApp'a beklediğiniz özellik geliyor!
Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını sevindirecek! Uzun zamandır iOS kullanıcıları tarafından beklenilen WhatsApp özelliği sonunda geliyor. Uzun zamandır çeşitli alanlarda yeni özellikler getiren WhatsApp, aramalar için birçok yeni özelliğin müjdesini verdi. Kullanıcıların favori özelliği ise şimdiden belli! İşte WhatsApp'a gelecek bomba özellikler....
Meta'ya ait platform, kullanıcı deneyimini geliştirecek birçok özellik getiriyor.
İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler...
Renkli dalga biçimleri
Bu özellikle birlikte, kamerası kamalı olan kişilerden kimin konuştuğunu görüntüleyebileceksiniz.
Arama içi bildirimler
Bu özellikle birlikte aramaya yeni biri katıldığınızda bildirim alacaksınız.
Basılı tutarak aramadaki kullanıcılara mesaj atma ve sessize alma
Aramadaki kullanıcıları sessize almak isteyenler, basılı tutarak istedikleri kullanıcıyı sessize alabilecek. Ayrıca, basılı tutarak istedikleri kullanıcıya özelden mesaj gönderebilecekler.
Arama linkleri
Aramalarınız için oluşturduğunuz linklerle, istediğiniz kullanıcıları görüşmelerinize davet edebileceksiniz.