"ChatGPT ile öğrenciler, sınıfta aynı ödevi hazırlar mı?" sorusu üzerine ChatGPT'nin yanıtı, "Bu durumda öğrencilerin öğrenme durumları sınırlı kalabilir ve öğrenciler arasında bir farklılaşma olmayabilir. Bir öğretmen olarak öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak ödevler tasarlamak önemlidir." şeklinde oldu. Bu yorum üzerine Gürbüz, "Hayallerin sınırı yok. ChatGPT ile ilgili çalışmalar arttıkça, literatüre girdikçe emin olun ChatGPT kendisini savunur hale gelecektir. " dedi.