Sanat Yapmak için oluşturulmuş en iyi 10 Yapay Zeka programı

1. GetIMG

GetIMG, çoğu görüntü oluşturucudan farklılaşan bir dizi yapay zeka aracı sunmaktadır. Ölçeklendirilmiş orijinal görüntüler oluşturun, fotoğrafları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin veya özel yapay zeka modelleri oluşturun. Bu program Stabil Difüzyon'dan özel topluluk stillerine kadar 20'den fazla yapay zeka modeli sunuyor.



Gelişmiş düzenleyici ile herhangi bir fotoğrafın eksik kısımlarını oluşturabilir veya sonsuz boyutta tuval üzerinde etkileyici büyük sanat eserleri oluşturabilirsiniz. Uygulama gerçekten sizi herhangi bir sınırlandırmaya sokmuyor. Herhangi bir resimde küçük detayları veya tüm görsel özellikleri kolayca değiştirin. Görüntülerden istenmeyen nesneleri kaldırmak veya diğer öğeleri değiştirmek için yapay zeka dolgusu kullanın. Sadece resmin bir kısmını silin ve yapay zekaya boş alanı nasıl oluşturması gerektiğini söyleyin.