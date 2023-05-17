Yapay zekalar yalnızca iş ve sağlık gibi endüstrileri etkilemekle kalmıyor. Aynı zamanda, yapay zeka tarafından üretilen yeni bir sanat dönemini başlatarak yaratıcı endüstrilerde giderek artan bir rol oynuyor. YZ teknolojileri ve araçları genellikle herkesin erişimine açıktır, bu da tamamen yeni bir sanatçı nesli yaratmaya yardımcı olmaktadır.
Sanat Yapmak için oluşturulmuş en iyi 10 Yapay Zeka programı
Sanat Yapmak için oluşturulmuş en iyi 10 yapay zeka
Yapay zekanın, sanat, film ve diğer yaratıcı endüstrilerde de dahil olmak üzere tüm insan görevlerini otomatikleştirecek veya devralacak söylemlerini sık sık duyuyoruz. Ancak durum bundan çok farklı. Yapay zeka, sanatçıların yeni yaratıcı alanları keşfetmek için kullanabilecekleri destekleyici bir araçtır.
Bu yaratıcı yapay zeka araçları, herkes tarafından sanat eserleri oluşturmak için kullanılabilir ve NFT'lere dönüştürülebilir.
Şimdi 10 en iyi yapay zeka 'sanat üreticisine' bir göz atalım:
1. GetIMG
GetIMG, çoğu görüntü oluşturucudan farklılaşan bir dizi yapay zeka aracı sunmaktadır. Ölçeklendirilmiş orijinal görüntüler oluşturun, fotoğrafları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin veya özel yapay zeka modelleri oluşturun. Bu program Stabil Difüzyon'dan özel topluluk stillerine kadar 20'den fazla yapay zeka modeli sunuyor.
Gelişmiş düzenleyici ile herhangi bir fotoğrafın eksik kısımlarını oluşturabilir veya sonsuz boyutta tuval üzerinde etkileyici büyük sanat eserleri oluşturabilirsiniz. Uygulama gerçekten sizi herhangi bir sınırlandırmaya sokmuyor. Herhangi bir resimde küçük detayları veya tüm görsel özellikleri kolayca değiştirin. Görüntülerden istenmeyen nesneleri kaldırmak veya diğer öğeleri değiştirmek için yapay zeka dolgusu kullanın. Sadece resmin bir kısmını silin ve yapay zekaya boş alanı nasıl oluşturması gerektiğini söyleyin.
Kişiselleştirilmiş bir yapay zeka modeli edinmiş oluyorsunuz. ÜStelik sadece 10 resim yüklemek kadar kolay. Kendiniz veya ekibiniz için AI avatarları oluşturmak, farklı senaryolarda ürününüzün güzel görüntülerini oluşturmak veya sadece kendi tarzınızla fikirler üretmek için kendi AI modelinize sahip olmak isteyebilirsiniz. Her model saniyeler içinde kullanıma hazır bir şekilde beklemekte.
- Süper hızlı - Saniyeler içinde 10 görüntüye kadar oluşturabiliyor
- 20'den fazla yapay zeka modeli
- Özel Yapay Zeka Avatarları Oluşturun
- Kendi stilinizde görüntüleri oluşturmak için kendi yapay zekanızı kişiselleştirin
- Metin ipuçlarıyla kolayca görüntüleri değiştirin
- Ultra özelleştirilebilir
2. NightCafe
NightCafe, yapay zeka sanat üreticileri dünyasında büyük bir isimdir. Diğer üreticilere göre daha fazla algoritma ve seçeneğe sahip olmasıyla bilinir, ancak aynı zamanda acemi kullanıcıların da kolayca kullanabilmesi için son derece kullanıcı dostudur.