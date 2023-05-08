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Samsung’un One UI 5 Watch'ın yeni güncellemesi

Daha kişisel ve sezgisel bir sağlık deneyimi sunmak için tasarlanan yeni One UI 5 Watch yazılımı, bu yılın sonlarına doğru Galaxy Watch akıllı saatlerde kullanılmaya başlanacak

Samsung’un One UI 5 Watch’ın yeni güncellemesi

Genel sağlık üzerinde belirleyici etkisi olan uyku düzenine yönelik iyileştirmeler içeren One UI 5 Watch güncellemesi, kullanıcılara uyku kalitesini artırma konusunda yardımcı olacak.

Samsung Electronics, bu yılın sonlarına doğru Galaxy Watch akıllı saatlerde kullanılmaya başlanacak yeni One UI 5 Watch güncellemesini tanıttı. Daha kişisel ve sezgisel bir sağlık deneyimi sunmak için tasarlanan yeni yazılım, genel uyku düzenini destekleyecek iyileştirmeleri de içeriyor. Genel sağlığa yaklaşımda sıklıkla gözden kaçırılan uyku düzenine yönelik iyileştirmelerin yanında, zindelik ve güvenliğe odaklanan yeni özellikler de One UI 5 Watch ile Galaxy Watch akıllı saatlere geliyor.

Samsung’un One UI 5 Watch’ın yeni güncellemesi

Samsung Electronics Mobil Deneyim Birimi Dijital Sağlık Ekibi Başkanı Hon Pak şunları söyledi: "Samsung, kullanıcılarını sağlık hedeflerine ulaşma konusunda destekleme ve onlara kapsamlı bir sağlık deneyimi sunma noktasında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Sağlıklı olmanın en önemli koşullarından birinin de kaliteli bir gece uykusu olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz. Yeni One UI 5 Watch güncellemesi, kullanıcılara uyku kalitesini artırma konusunda yardımcı olacak. Böylece Galaxy Watch kullanıcıları her güne zinde ve hazır bir şekilde başlayabilecek."

Samsung’un One UI 5 Watch’ın yeni güncellemesi

BÜTÜNSEL BİR UYKU DENEYİMİ VADEDİYOR
Samsung, sağlıklı uyku alanındaki çalışmalarının odağını daha iyi uykunun üç temel bileşenine yoğunlaştırdı. Öncelikle kişisel uyku alışkanlıklarının farkında olmak ve uyku dostu bir ortam oluşturmak gerekiyor. One UI 5 Watch, bu unsurları karşılayarak daha bütünsel bir uyku deneyimi vadediyor.

Samsung’un One UI 5 Watch’ın yeni güncellemesi

Yeni geliştirilen Sleep Insights (Uyku Tablosu) Arayüzü, kullanıcının uyku puanını oluşturarak bedenin bir önceki gece ne kadar dinlendiğini ölçüyor. Bunun yanında uyku aşamaları, horlama süresi, kandaki oksijen seviyeleri gibi diğer ilgili ölçümlerin de dökümünü sunuyor. Ayrıca sekiz farklı uyku tipinin belirlendiği Uyku Koçluğu özelliğine hem Galaxy Watch akıllı saat hem de eşleştirilmiş bir akıllı telefon üzerinden doğrudan erişilebiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kendilerine uygun uyku kategorilerinden birini tercih ederek, kendi uyku alışkanlıklarını her an ve her yerden kolayca takip edebiliyor. Bu özellik ayrıca kendilerine özgü uyku düzenini devam ettirme konusunda kullanıcılara motivasyon da sağlıyor.

Samsung’un One UI 5 Watch’ın yeni güncellemesi

Kaliteli uyku için konforlu bir uyku ortamı da son derece belirleyici. En küçük bir ses ya da rahatsızlık, uyku düzeni açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Samsung bu nedenle Galaxy Watch akıllı saatlerin diğer birçok cihazla olan bağlantısını daha da kusursuz hale getirdi. Kullanıcının Galaxy Watch akıllı saati, uyku haline geçildiğini tespit ettiğinde Samsung SmartThings uygulaması, diğer bağlı cihazları sessize alarak, uyku için en elverişli ortamı otomatik olarak oluşturuyor. Uyku Modu, bildirimleri hızlıca sessize alarak kullanıcının telefon ve saat ekranlarını anında karartıyor. Yeni One UI 5 Watch güncellemesi bu özelliği daha da ileriye taşıyarak, yeşil LED ışık yerine kızılötesi sensör kullanıyor. Böylece kullanıcılar uykudayken kendilerini uyandırabilecek en ufak bir rahatsızlık hissetmiyor.

Samsung’un One UI 5 Watch’ın yeni güncellemesi

Fitness partneriniz artık daha akıllı
Kişiselleştirilmiş Kalp Atış Hızı Bölgesi, Galaxy Watch akıllı saatin çeşitli koşu araçlarına eklendi. Bu yeni özellik, gerçek zamanlı koşu analizi ve kişiye özel aralıklı egzersiz programı oluşturuyor.

Samsung’un One UI 5 Watch’ın yeni güncellemesi

Ayrıca kullanıcının bireysel fiziksel kabiliyetlerini analiz ederek ısınma, yağ yakımı, kardiyo, ağır egzersiz ve maksimum efor olmak üzere beş farklı optimal egzersiz yoğunluğu seviyesi belirliyor. Bu da kullanıcıların yağ yakımından yüksek etkili kardiyoya uzanan yelpazede bireysel olarak yapabildikleri doğrultusunda kendi egzersiz hedeflerini belirleyebilmesini sağlıyor.

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