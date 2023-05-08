ASELSAN, "Şekil Değiştiren İHA"yı uçurdu

ASELSAN'ın şekil değiştiren insansız hava aracı (İHA) uçmaya başladı, ürünleştirme aşamasına geçiliyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN, "Şekil Değiştiren İHA Araştırma Projesi" kapsamında, sabit ve hareketli platformlar üzerindeki fırlatıcı sistemlerden atıldıktan sonra kararlı uçuşa geçebilen çok rotorlu insansız hava aracı prototipi geliştirdi. Şekil Değiştiren İHA, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te de sergilendi.
ASELSAN AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına bağlı ASELSAN Araştırma Merkezi'nde yürütülen projeye, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında İTÜ ARC katkı sağladı.
Şekil Değiştiren İHA Araştırma Projesi'nin temmuz ayında tamamlanması ve ürünleştirme çalışmalarının başlaması planlanıyor.