Google I/O’ın 2023 etkinliğinde duyurduğu yenilikler

Magic Editor ve Magic Compose

Her zaman yeni çektiğimiz fotoğrafla ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyoruz ve artık Google'ın Magic Editor özelliği, fotoğrafların belirli bölümlerinde daha karmaşık düzenlemeler için yapay zeka destekli ve fotoğraftaki boşlukları doldurabilir ve hatta daha iyi çerçevelenmiş bir çekim için konuyu yeniden konumlandırmak için yapay zeka desteği kullanıyor.