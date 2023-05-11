Google I/O’ın 2023 etkinliğinde duyurduğu yenilikler

Google I/O, teknoloji devi tarafından geliştiriciler için düzenlenen yıllık bir etkinlik konferansıdır. I/O bir bilgisayar ile dış dünya arasındaki iletişime atıfta bulunan klasik bir bilgi işlem terimi olan 'giriş/çıkış' anlamına gelir.
Google I/O, teknoloji devi tarafından geliştiriciler için düzenlenen yıllık bir etkinlik konferansıdır. I/O bir bilgisayar ile dış dünya arasındaki iletişime atıfta bulunan klasik bir bilgi işlem terimi olan 'giriş/çıkış' anlamına gelir.
Google I/O açılış gününde, arama ve internet reklamcılığı sağlayıcısı, geliştirici konferansı sırasında, üzerinde çalıştığı son şeylerin birçoğunun açıklanması da dahil olmak üzere, hızlı bir duyuru akışı yayınladı.
2 saatlik detaylı sunumu izleme fırsatı bulamadıysanız, yeni ürünler ve özellikleri Teknokulis'ten takip edebilirsiniz.
Google Maps
Google Haritalar, (şimdilik) belirli şehirlerde yeni bir "Rotalar için Sürükleyici Görünüm" özelliğini kullanıma sundu.
Google'ın getirdiği yeni özellik, trafik simülasyonları, bisiklet yolları, karmaşık kavşaklar, park yerleri ve daha fazlası dahil olmak üzere bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri tek bir yerde topluyor.
Magic Editor ve Magic Compose
Her zaman yeni çektiğimiz fotoğrafla ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyoruz ve artık Google'ın Magic Editor özelliği, fotoğrafların belirli bölümlerinde daha karmaşık düzenlemeler için yapay zeka destekli ve fotoğraftaki boşlukları doldurabilir ve hatta daha iyi çerçevelenmiş bir çekim için konuyu yeniden konumlandırmak için yapay zeka desteği kullanıyor.
Ayrıca, yinme dün gece tanıtılan Magic Compose adlı yeni bir özellik var ve bu özelliğin, metinleri farklı stillerde yeniden yazmak için mesajlar ve konuşmalarla birlikte kullanıldığını gösteriyor.
Örneğin, bu özellik mesajın kulağa daha olumlu veya daha profesyonel gelmesini sağlayabilir ya da onunla eğlenebilir ve mesajın "en sevdiğiniz oyun yazarı, yani Shakespeare tarafından yazılmış" gibi görünmesini sağlayabilirsiniz