Hızlı ve Öfkeli 10 vizyona girdi

"Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?"

Hintli yapımcı ve yönetmen Shekhar Kapur'un yeni filmi "Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Mim Shaikh, Lily James ve Emma Thompson'un başrollerini paylaştığı filmin konusu özetle şöyle:

"Belgeselci ve arkadaşlık uygulamaları bağımlısı olan Zoe, sürekli yanlış kişileri seçmektedir. Zoe'nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda komşuları olan Kazım için ise sonsuz aşkın sırrı basittir: Ailesinin izinden giderek görücü usulü evlenmek. Zoe, Londra'dan Lahor'a uzanan, görücü usulü evlilik hikayesini filme alırken bir taraftan da aşkı bulmanın yolları hakkında farklı bir bakış açısı kazanır."