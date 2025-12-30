Bilim insanları şokta: Dünya’nın çekirdeğinden altın sızıyor olabilir! 2025'e damga vuran keşifler...

Bilim insanları 2025 yılında, Dünya'nın geçmişi ve iç yapısına dair birçok çarpıcı keşif ortaya koydu. Yapılan araştırmalar, gezegenimizin en eski kayalarının Kanada'nın Quebec bölgesindeki Nuvvuagittuq Yeşiltaş Kuşağı'nda bulunabileceğini gösterdi. Yaklaşık 4,16 milyar yıl öncesine tarihlenen bu kayaçlar, Dünya'nın en erken dönemi olan Hadean çağından günümüze ulaşan tek örnek olabilir. Bilim insanları, bu kayaçlarda yaşamın ilk izlerinin bulunma ihtimalini de araştırıyor.

Aynı yıl yayımlanan çalışmalar, halk arasında "will-o'-the-wisp" olarak bilinen gizemli ışıkların nedenini de açıkladı. Araştırmalara göre bu ışıklar, metan gazıyla etkileşime giren elektrik yüklü su kabarcıklarının oluşturduğu "mikro şimşekler" sonucu ortaya çıkıyor. Bu mekanizmanın, milyarlarca yıl önce yaşamın kimyasal temellerini atmış olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan manyetik kuzey kutbunun hareketi yavaşlarken, bilim insanları Dünya'nın manyetik alanını daha doğru takip edebilmek için Dünya Manyetik Modeli'ni güncelledi. Derin okyanuslarda ise, güneş ışığı olmadan metanla beslenen ve şimdiye kadar keşfedilmiş en derin ekosistem bulundu.

Daha da şaşırtıcı olan ise Dünya'nın çekirdeğiyle ilgili bulgular oldu. Araştırmalar, iç çekirdeğin şeklinde değişimler yaşandığını ve çekirdekte bulunan altının çok küçük miktarlarda da olsa yüzeye sızıyor olabileceğini ortaya koydu. Bu durum, gelecekte yeryüzündeki altın miktarının artabileceği ihtimalini gündeme getirdi.