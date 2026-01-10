Fizik kuralları altüst oldu! u-Uzayda parçalanması gereken dev cisim bulundu!

Yaklaşık 710 metre genişliğindeki bu dev kaya parçası, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü sadece 1,88 dakikada tamamlıyor. Bu durum, bilim dünyasında "dönüş bariyeri" olarak bilinen 2,2 saatlik sınırı yerle bir ediyor. Normal şartlarda, 150 metreden büyük asteroidlerin bu hızda merkezkaç kuvveti nedeniyle bir toz bulutu gibi dağılması gerekirdi.

"MOLOZ YIĞINI" DEĞİL, KATI KAYA

Gökbilimciler uzun süredir çoğu asteroidin kütleçekimiyle bir arada duran gevşek "moloz yığınları" olduğunu düşünüyordu. Ancak Dr. Sarah Greenstreet ve ekibinin tespit ettiği 2025 MN45 ve benzeri 18 hızlı dönen asteroit, bu teoriyi sarsıyor. Bu nesnelerin dağılmadan bu hızda dönebilmesi, onların inanılmaz derecede dayanıklı, somut kaya bloklarından oluştuğunu gösteriyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN GİZEMLİ FOSİLLERİ

Bu keşif, söz konusu asteroidlerin Güneş Sistemi'nin erken dönemindeki şiddetli çarpışmalardan sağ çıkmış nadir yapılar olabileceğini düşündürüyor. Rubin Gözlemevi'nin henüz ana görevine başlamadan yaptığı bu tespit, evrenin oluşumuna dair bilgilerimizi kökten değiştirebilir.